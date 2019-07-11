"AK Parti olarak Srebrenitsa soykırımının 24. yıl dönümünde soykırımı kınıyoruz. Srebrenitsa, insanlığın utanç vesikasıdır, unutulmamalıdır. AK Parti, dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan zulümden ve adaletsizlikten uluslararası kamuoyunun sorumlu olduğuna inanmış ve bu yüzden herkes için adalet ilkesini temel almış bir harekettir. Bugüne kadar toplumları birbirine düşüren ırkçı, İslamofobik, etnik nefreti körükleyen ideolojilerden insanlık adına hiçbir kazanım elde edilememiştir. Geleceğe umutla bakabilmenin yolu, huzuru, refahı, adaleti ve insanı temel alan çalışmaları kendimiz kadar başkaları için de istemekten geçmektedir. Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın gerçek suçlularının hesap vermesini, adaletin yerini bulmasını istiyoruz."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Dünya 5'ten büyüktür" diyene kadar mazlumların sesinin duyulmadığını dile getiren Yılmaz, şöyle dedi:

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da AK Parti kadın kollarınca Srebrenitsa soykırımının 24. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

- Malatya

AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Sırplar tarafından başlatılan Bosna Savaşı'nda 312 bin insanın hayatını kaybettiğini, yaklaşık 2 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını, 27 bin 734 kişinin ise kayıp olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Partilerinin "Herkes için adalet" ilkesini temel aldığını dile getiren Oğuzhan, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın gerçek suçlularının hesap vermesini, adaletin yerini bulmasını istediklerini bildirdi.

- Şanlıurfa

AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçı Güven de 1995'te Bosna topraklarının, insanlığın utanç vesikası olan Srebrenitsa soykırımına şahit olduğunu söyledi.

İşkence ve tecavüz kampına dönen bölgede 5 gün içinde resmi kayıtlara göre 8 bin 372 kişi can verdiğini dile getiren Güven, şunları kaydetti:

"20. yüzyıldan 21. yüzyıla bu ayıpla geçen uluslararası kamuoyu, batıya ve buna neden olan ülkelere hesap sormamıştır. Soykırımı kabul etmeyenler, başka soykırımların yapılmasına da göz yummuştur. Bugün özgürlükçü, barış yanlısı, refah isteyen bir Avrupa imajı çizilirken, Srebrenitsa'da soykırıma göz yuman Avrupa'dan hiç kimsenin bahsetmemesi oldukça manidardır. Srebrenitsa annelerinin ilmek ilmek ördüğü 11 yapraklı Srebrenitsa çiçeği yaşanan soykırımı simgelemektedir. Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in 'Bizi toprağa gömmeye çalıştılar fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.' sözleri hafızalarımızda güncelliğini korumaktadır."

