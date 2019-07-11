"Srebrenitsa'da daha bulunamayan cesetler var"

İSTANBUL (AA) - Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar, Srebrenitsa'nın soykırımın son halkası olduğunu belirterek, "Orada yaşanan kesinlikle büyük bir vahşettir. Şu anda soykırıma uğramış 8 bin 372 insan belirlendi. Bunların 6 bin 610'u bulundu ve daha bulunamayan cesetler var." dedi.

Türkiye ile Bosna Hersek arasında köprü olmaya çalışan İstanbul'daki Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar ve soykırım mağdurları, Srebrenitsa soykırımının 24. yılında düşüncelerini AA muhabirine anlattı.

Sancaktar, kendisinin de Boşnak olduğunu belirterek, 20 yıldır derneğe hizmet ettiğini söyledi.

- "Türkiye, Srebrenitsa mağdurlarına kucak açtı"

Türkiye'nin savaş döneminde mağdurlara kucak açtığını hatırlatan Sancaktar, şöyle devam etti:

"Bosna Hersek'te sokaklar ve çarşılar bombalanıyordu. O zaman Türkiye'ye gelen kadın, çocuk ve yaşlılar... Bosna Savaşı döneminde yaklaşık 40 bin insan Bosna Hersek'ten İstanbul'a geliyor ve dernekle irtibata geçiriyorlar. Derneğimiz bu insanların giyim ve sağlık ihtiyaçlarını karşılıyor. Barınma ihtiyaçlarını da evlere dağıtarak sağlıyor. Daha sonra kamplar oluşturuyorlar. Özellikle Kırklareli'nde ve mağdurların kamplara yerleştirilmeleri sağlanıyor. Savaş bittikten sonra bu insanların bir tanesi Türkiye'de kalmıyor."