SREBRENİTSA (AA) - Hırvatistan'ın Vukovar şehrinde 1991'de yaşanan katliamda hayatını kaybeden kurbanlar anısına düzenlenen "Srebrenitsa-Odzak-Vukovar Barış Yürüyüşü", Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrinden yola çıktı.

Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'ndan Vukovar'a hareket eden 30 kişilik grup, dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Katliamın yıl dönümü olan 18 Kasım'da Hırvatistan'a ulaşacak grup, 340 kilometrelik yolun ardından Vukovar katliamının 27. yıl dönümünde düzenlenecek merkezi törene katılacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenen "Barış Yürüyüşü"nün organizasyon kurulu başkanı Zulfo Salihovic, yürüyüşü 7 günde tamamlayacaklarını belirterek, "Soykırımı yaşayanlar olarak Vukovar kurbanlarını anmak bizim sorumluluğumuz." dedi.

Srebrenitsa'daki soykırımdan sağ kalmayı başaran Resid Dervisevic de Vukovar'a ilk defa gittiğini ifade ederek, "Mesajımız bir daha Srebrenitsa ve Vukovar'daki katliamların yaşanmaması. Bu iki şehir, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da en büyük trajedileri yaşadı." diye konuştu.