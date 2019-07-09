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Srebrenitsalı 33 kurbanın cenazesi Potoçari'ye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 17:38 | Son Güncelleme

Srebrenitsa soykırımının bu yıl toprağa verilecek 33 kurbanının cenazesi, Potoçari'ye getirildi

POTOÇARİ (AA) - Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden 33 kurbanın cenazelerini taşıyan konvoy Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, temmuz 1995'te yaşanan ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin Sırp askerleri tarafından öldürüldüğü soykırımda yaşamını yitiren kurbanların cenazeleri, dualar ve gözyaşlarıyla karşılandı.

Sabah saatlerinde Visoko'dan hareket eden konvoy, önce başkent Saraybosna'ya geldi. Başkentteki Devlet Başkanlığı Konsey Binası önünde duran araç, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen duygusal geçit töreninin ardından Srebrenitsa yakınlarındaki Potoçari'ye uğurlandı.

Potoçari'ye ulaştırılan tabutlar, kurban yakınları tarafından omuzlara alınarak, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasına yerleştirildi.

Soykırım kurbanlarının yeşil çuhaya sarılı tabutları, bu akşam eski fabrikada bekletildikten sonra mezarların kazıldığı Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınacak.

Srebrenitsa soykırımında oğullarını, eşlerini, babalarını ve kardeşlerini kaybeden kurban yakınları, gözyaşlarıyla tabutlara sarılarak sevdiklerine son kez veda ederken, cenazelerin akümülatör fabrikasına taşınması sırasında duygusal anlar yaşandı.

- Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak sivili ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda yapılan törenlerde, bugüne kadar 6 bin 610 kurban defnedildi.

Aradan 24 yıl geçmesine rağmen binin üzerinde soykırım kurbanının cesedine ise hala ulaşılamadı.

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