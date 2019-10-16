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Srebrenitsalı anneler, Diyarbakır'daki annelerle buluştu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 18:35 | Son Güncelleme

AİLELERDEN ASKER SELAMIYLA MEHMETÇİĞE DESTEK Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu engellemek ve güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden asker selamıyla destek geldi.

AİLELERDEN ASKER SELAMIYLA MEHMETÇİĞE DESTEK

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu engellemek ve güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden asker selamıyla destek geldi.

Tek sıra halinde yan yana dizilerek ellerindeki Türk bayraklarıyla Mehmetçik'e asker selamıyla destek olan aileler, Barış Pınarı Harekatı'nda zafer için dua etti.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Vedat için oturma eylemi yapan baba Şehmus Kaya, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Mehmetçik'e asker selamı ile destek verdiklerini belirterek, "Buradan Mehmetçik'e selam gönderiyoruz. Askerimize tam destek veriyoruz" dedi.

Ağrı'dan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine katılan Salih Gökçe ise "Anneler ve babalar olarak Mehmetçiğimizi destekliyoruz. Onlara bol bol selam gönderiyorum. Türk bayrağı dalgalandıkça bizim vatanımıza bir şey olmaz" diye konuştu.

'KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR ONLARLIYIZ'

Oturma eyleminde yer alan Rauf Biçer de "Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Güvenlik güçlerimize kanımızın son damlasına kadar onların arkasındayız ve onları destekliyoruz onlara kanımızı borçluyuz Allah'ın selamı onların üzerinde olsun Allah yar ve yardımcıları olsun."

4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Erkan Akkuş için oturma eylemini sürdüren Fahretin Akkuş da "Askerlerimiz Suriye'de biz hepimiz onları destekliyoruz, Türkiye Cumhuriyeti'ni Allah'ın izniyle kimse yıkamaz" diyerek Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini belirtti.

Evlat nöbetinde olan anneler de Mehmetçikler için alkış tuttu.

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