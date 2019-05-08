HABER

"Sri Lanka artık turistler için güvenli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 13:36 | Son Güncelleme

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena: - "Sri Lanka artık turistler için güvenli bir yer" - "İstihbarat birimlerimiz dışarıda kaç terörist olduğunu belirleyip bunların yüzde 99'unu yakaladı. Halen dışarıda olan 1-2 terörist var, onların da yakalanması an meselesi"

COLOMBO (AA) - Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Paskalya gününde düzenlenen bombalı terör saldırılarının ardından ülkede asayişin tamamıyla sağlandığını belirterek, "Sri Lanka artık turistler için güvenli bir yer." dedi.

Sirisena, AP'ye verdiği özel mülakatta, 21 Nisan'da Katolik kiliseleri, büyük oteller ve kamuya açık diğer mekanlara düzenlenen bombalı saldırıların ardından ülkenin yeniden güvenli hale geldiğini vurguladı.

Saldırıların faillerinin tamamına yakınının yakalandığını kaydeden Sirisena, "Ülke şu anda güvenli bir durumda. Sri Lanka artık turistler için güvenli bir yer." ifadelerini kullandı.

Sirisena, saldırıların ardından geçen 16 günde şüphelilere ait tüm patlayıcı ve silahların ele geçirildiğine, örgüte ait tüm mekanların kontrol altına alındığına dikkati çekerek, "İstihbarat birimlerimiz dışarıda kaç terörist olduğunu belirleyip bunların yüzde 99'unu yakaladı. Halen dışarıda olan 1-2 terörist var, onların da yakalanması an meselesi." değerlendirmesinde bulundu.

Emniyet Müdür Vekili C.D. Wickramaratne, pazartesi yaptığı açıklamada, Paskalya gününde Katolik kiliselerini, büyük otelleri ve kamuya açık alanları hedef alan bombalı saldırıların fail ve iş birlikçilerinin tümünün ya yakalandığını ya da öldüğünü belirtmişti.

Kilise ve otellere yönelik saldırıları düzenleyen 7 intihar bombacısının olay yerinde öldüğünü aktaran Wickramaratne, bir intihar bombacısının üzerindeki düzeneği, hedefindeki otelde patlatamamasının ardından yakındaki bir konuk evinde infilak ettirdiğini, 1 kişinin ise teslim olmamak için evinde polisle çatışırken öldüğünü bildirmişti.

Polisin saldırılarla ilgili toplam 73 şüpheliyi gözaltına aldığını belirten Wickramaratne, örgüte yönelik operasyonlarda banka hesaplarındaki 140 bin dolar nakit paranın yanı sıra 40 milyon dolar değerindeki arazi, konut, taşıt ve mücevherata el konulduğunu kaydetmişti.

Sri Lanka'da 21 Nisan Pazar günü, Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Hükümet, Paskalya gününde düzenlenen saldırılardan Ulusal Tevhid Cemaati adlı yerel terör örgütünü sorumlu tutmuştu. Örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiği bildirilmişti.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

PARTNER Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor
Garzan Ovası’ndaki tarım alanları yağışlardan zarar gördüGarzan Ovası’ndaki tarım alanları yağışlardan zarar gördü
(Özel) Avcılar gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avına çıktı(Özel) Avcılar gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avına çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Paskalya terör saldırıları Sri Lanka Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Abdullah Gül'ün hatırlattığı '367 Kararı' neydi?

Abdullah Gül'ün hatırlattığı '367 Kararı' neydi?

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annelerinin terk ettiği yavru tilkiler koruma altına alındı

Annelerinin terk ettiği yavru tilkiler koruma altına alındı

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Titanik’in çanı Eskişehir’de!

Titanik’in çanı Eskişehir’de!

Saatlerce aracın koltuğundan kalkamadı

Saatlerce aracın koltuğundan kalkamadı

Son dakika! CHP, 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinin iptali için başvurdu

CHP, 23 Haziran ve 31 Mart seçimlerinin iptali için başvurdu

Darbe girişimi davalarında sona doğru

Darbe girişimi davalarında sona doğru

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.