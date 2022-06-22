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Sri Lanka Başbakanı: Ekonomimiz tamamen çöktü, uluslararası desteğe ihtiyacımız var

22.06.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başbakan Ranil Wickremesinghe, Sri Lanka ekonomisinin tamamen çöktüğünü, acilen uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu ve önümüzdeki günlerde Çin, Japonya, Hindistan ve ABD ile görüşeceklerini söyledi.

Sri Lanka Başbakanı: Ekonomimiz tamamen çöktü, uluslararası desteğe ihtiyacımız var

Parlamento'da milletvekillere seslenen Wickremesinghe, "Artık yakıt, elektrik ve gıda kıtlığından çok daha büyük bir durum ile karşı karşıyayız. Ekonomimiz tamamen çökmüş durumda. Tüm bu sorunları ancak Sri Lanka ekonomisini yeniden canlandırma yoluyla çözebiliriz" diye konuştu.

Başbakanlık görevinin yanı sıra Maliye Bakanı olarak da hizmet veren Wickremesinghe, önümüzdeki günlerde Çin, Japonya ve Hindistan ile yardım konferansları yapılacağını belirtti.

İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı 1948 yılından bu yana en büyük ekonomik krizle karşı karşıya olan Sri Lanka, Mayıs ayında tarihinde ilk kez temerrüde düşmüş, borç krizi yüzünden yakıt, ilaç ve gübre gibi dışa bağımlı olduğu ürünleri ithal edemez duruma gelmişti.

Diğer taraftan hükümet geçtiğimiz hafta gıda ithalatında yaşanan sorunlar yüzünden kamu çalışanlarının önümüzdeki üç ay boyunca Cuma günleri izinli olmasını ve evde gıda yetiştirmeye zaman ayrımasını teşvik edici bir yasa tasarısını onayladı.

Sri Lanka Merkez Bankası'nın Mart ayında Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) borç programından yararlanabilmek için yaptığı müdahale ve devalüasyon sonrası ülkenin para birimi rupi, dolar karşısında yüzde 75'e yakın değer kaybetmişti.

Merkez Bankası, ekonominin bu yıl yüzde 3,5 küçüleceğini belirtmiş, Başbakan Wickremesinghe ise "Borçların yeniden yapılandırılması, reform paketi ve uluslararası yardımla yeniden büyüyebiliriz" demişti.

Sri Lanka'da yaşanan ekonomik krizi halk protesto etti

ULUSLARARASI DESTEK

Hindistan ve ABD'den üst düzey yetkililerin önümüzdeki günlerde Sri Lanka'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Wickremesignhe, "Tarihi müttefiklerimiz olan Hindistan, Japonya ve Çin'in desteğine ihtiyacımız var. Tüm bu ülkelerle Sri Lanka'daki ekonomik krize çözüm için yardım konferansları gerçekleştireceğiz" dedi.

Sri Lanka'da halk tüpgaz almak için sıraya girdi

Wickremesinghe, hükümetin ABD'den de destek istediğini belirtti, bugüne kadar Dünya Bankası'ndan alınan 70 milyon dolarlık desteğin ise tüpgaz için kullanılacağını söyledi.

Hindistan, Sri Lanka'ya bugüne kadar yaklaşık 400 milyon dolarlık takas ve toplam 1,5 milyar dolarlık kredi limiti dahil olmak üzere 4 milyar dolar değerinde yardım sağladı.

Sri Lanka haber platformu Ada Derana'ya göre Wickremesinghe, hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile sürdürdüğü görüşmelerin Temmuz sonuna kadar sonuçlanacağını söyledi.

Toplam borcu 51 milyar dolar olan Sri Lanka'nın 2026'ya kadar 25 milyar dolarlık dış borcunu ödemesi gerekiyor. Ülkenin bu yıl sonuna kadar ödemesi beklenen borç miktarıysa 7 milyar dolar.

Wickremesinghe'nin 2022 yılı geçici bütçesini Ağustos'ta palamentoya sunmaya hazırlandığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Sri Lanka
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