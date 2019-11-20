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Sri Lanka Başbakanı istifa edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2019 15:21 | Son Güncelleme

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe’ın istifa edeceği açıklandı.Başbakan Sözcüsü Sudharshana Gunawardena, Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe’ın yarın istifa mektubunu devlet başkanına sunacağını açıkladı.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe’ın istifa edeceği açıklandı.
Başbakan Sözcüsü Sudharshana Gunawardena, Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe’ın yarın istifa mektubunu devlet başkanına sunacağını açıkladı. Wickremesinghe’nin lideri olduğu Birleşik Ulusal Parti’nin (UNP) adayı Sajith Premadasa’nın devlet başkanlığı seçimlerini kazanamamasının ardından Sri Lanka Başbakanının istifa edeceği belirtti.
Sri Lanka’da geçtiğimiz hafta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde Sri Lanka Halk Cephesi (SLPP) adayı eski Savunma Bakanı Gotabaya Rajapaksa ve Ulusal Birlik Partisi (UNP) adayı Bayındırlık, İskan Bakanı Sajith Premadasa ve 35 adayın yarıştığı seçimlerde Rajapaksa oyların 52,3’ünü alarak yarışı kazanmıştı.

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