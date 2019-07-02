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Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe'den idam cezalarını infaz kararına itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 19:16 | Son Güncelleme

Başbakan Ranil Wickremesinghe, Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena'nın, 43 yıldır uygulanmayan idam infazlarına yeniden onay vermesine karşı çıktı

KOLOMBO (AA) - Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena'nin ülkede 43 yıldır süren, idam cezalarının infazının ertelenmesine ilişkin uygulamaya son vermesini eleştirdi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Wickremesinghe'nin, Cumhurbaşkanı Sirisena'ın 4 uyuşturucu mahkumunun idam edilmesini onaylayan kararına karşı olduğu belirtildi.

Sirisena yönetimindeki Sri Lanka'nın Birleşmiş Milletler'in 2016 ve 2018 yıllarında ölüm cezalarının ertelemesine yönelik karar tasarılarını desteklediğini hatırlatan Wickremesinghe, meseleye daha medeni şekilde yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada Wickremesinghe'nin, konuyu Bakanlar Kurulu gündemine almayı, ardından Cumhurbaşkanı ile görüşmeyi planladığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Sirisena, geçen hafta yaptığı açıklamada, 4 uyuşturucu satıcısı hakkında verilen idam kararlarını onayladığını ve idamların kısa sürede infaz edileceğini açıklamıştı.

Son idam cezasının 1976'da infaz edildiği Sri Lanka'da, mahkemelerin verdiği idam kararları 43 senedir uygulanmıyordu.

- Avrupa ülkeleri karara tepkili

İngiltere, Fransa, Norveç ile Avrupa Birliği (AB), geçen hafta yaptıkları duyurularda Sri Lanka’nın ölüm cezasını geri getirmesini kınamıştı.

Konuyla ilgili AB'den yapılan açıklamada, "Ölüm cezası zalim, insanlık dışı ve aşağılayıcı bir cezadır ve AB her koşulda ve her durumda buna kesinlikle karşı çıkmaktadır." ifadesine yer verilmişti.

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idam Sri Lanka

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