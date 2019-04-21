Sri Lanka Başbakanı'ndan saldırılarda yeterli önlem alınmadı itirafı

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülkesinde düzenlenen saldırılara ilişkin istihbaratın alındığını kabul ederek ancak yeterli önlemlerin neden alınmadığının araştırılacağını söyledi.

Ülkenin Sunday Times gazetesinin haberine göre, Wickremesinghe, 207 kişinin ölümüne, 450 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırılarla ilgili başkent Kolombo'da açıklama yaptı.

Sürece katkı sunmak isteyen ülkelerin liderlerinden telefonlar aldığını belirten Wickremesinghe, saldırının faili teröristlerin denizaşırı bağlantılarının saptanmasında bu desteğe ihtiyaçlarının olacağını kaydetti.

Wickremesinghe, faillerin Sri Lankalı olduğu bilgisine ulaştıklarını ifade ederek soruşturma sürecinde polisin faillerle ilgili bilgi vereceğini söyledi.

Açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Wickremesinghe, saldırılara ilişkin istihbaratın alındığını kabul ederek yeterli önlemlerin alınmamasının soruşturulacağını belirtti.

Wickremesinghe, saldırılarla ilgili şu ana kadar 8 kişinin gözaltına alındığını aktardı.