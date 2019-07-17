Sri Lanka Cumhurbaşkanı terör saldırılarının faillerinin idamını istiyor

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena, ülkede 21 Nisan'da Paskalya günü yaşanan terör saldırılarının faillerinin idam edilmesi gerektiğini söyledi.

Yerel haber sitesi Daily Mirror'a göre, Cumhurbaşkanı Sirisena, nisan ayında 290 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarına ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sirisena, saldırganların suçlu olduklarını gösteren somut kanıtlara sahip olduklarını belirterek, 290 kişiyi öldüren bu kişilerin hepsinin idam cezası almayı hak ettiğini söyledi.

Sri Lanka Cumhurbaşkanı, idam cezasının "daha iyi bir toplum için gerekli ve suç işlemeyi düşünenler için caydırıcı" olduğunu savundu.

Sirisena, darbe teşebbüslerinin, terör saldırılarının ve cinayetlerin Sri Lanka hukuk sisteminde karşılığının idam cezası olduğunu, idam cezasını engellemenin, sadece suçlulara fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.

- Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka'da, 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında, Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.