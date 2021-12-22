Sri Lanka'da bir ilk! İran'a olan petrol borçlarını çayla kapatacaklar

BBC'nin haberine göre, hükümet yetkilisi Ramesh Pathirana, ülkenin 251 milyon dolarlık borcunu kapatmak için İran'a her ay 5 milyon dolar değerinde çay göndermeyi planladığını açıkladı.

"YAPTIRIMLARI İHLAL ETMEYECEK"

Pathirana, ödeme yönteminin Birleşmiş Milletler ya da ABD yaptırımlarını ihlal etmeyeceğini, çayın bir gıda maddesi olarak sınıflandırıldığını ve plana kara listedeki hiçbir İran bankasının dahil olmayacağını aktardı.

ÜLKEDE BİR İLK

Sri Lanka Çay Kurulu üyeleri, ülkenin dış borcunun kapatılması için çayın takas olarak kullanılması planının ilk olduğunu belirtti.

Sri Lanka yılda yaklaşık 340 milyon kg çay üretiyor. (AA)





