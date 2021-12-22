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  4. Sri Lanka'da bir ilk! İran'a olan petrol borçlarını çayla kapatacaklar

Sri Lanka'da bir ilk! İran'a olan petrol borçlarını çayla kapatacaklar

22.12.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılda yaklaşık 340 milyon kg çay üreten Sri Lanka, geçmişte İran'dan ithal ettiği petrolün borcunu çayla ödemeyi planladığını duyurdu. Sri Lanka Çay Kurulu üyeleri ise bu ödeme planının bir ilk olduğunu belirtti.

Sri Lanka'da bir ilk! İran'a olan petrol borçlarını çayla kapatacaklar

BBC'nin haberine göre, hükümet yetkilisi Ramesh Pathirana, ülkenin 251 milyon dolarlık borcunu kapatmak için İran'a her ay 5 milyon dolar değerinde çay göndermeyi planladığını açıkladı.

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"YAPTIRIMLARI İHLAL ETMEYECEK"

Pathirana, ödeme yönteminin Birleşmiş Milletler ya da ABD yaptırımlarını ihlal etmeyeceğini, çayın bir gıda maddesi olarak sınıflandırıldığını ve plana kara listedeki hiçbir İran bankasının dahil olmayacağını aktardı.

ÜLKEDE BİR İLK

Sri Lanka Çay Kurulu üyeleri, ülkenin dış borcunun kapatılması için çayın takas olarak kullanılması planının ilk olduğunu belirtti.

Sri Lanka yılda yaklaşık 340 milyon kg çay üretiyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İran Sri Lanka
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