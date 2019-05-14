Sri Lanka’da cami ve Müslüman marketine saldırı

Sri Lanka’da yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, aşırılıkçı bir grubun bir Müslüman’a ait market ile bir camiye saldırdığı belirtildi. Ülkede 21 Nisan’da otellere ve kiliselere düzenlenen terör saldırılarının ardından Müslümanlara yönelik saldırılarda artış yaşanması üzerine hükümet sokağa çıkma yasağını ilan etmiş ve bazı sosyal medya sitelerine erişimi kısıtlamıştı. Otellere ve kiliselere düzenlenen 8 terör saldırısında 253 kişi hayatını kaybetmiş, 500'den fazla kişi yaralanmıştı.



