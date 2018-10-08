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Sri Lanka'da filler yasa dışı avlanmaya çalışan 19 kişiyi öldürdü

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2018 04:48 | Son Güncelleme

Sri Lanka'da yıl başından bu yana, yasa dışı avlanmaya çalışan 19 kişi, fillerin saldırısında hayatını kaybetti.

Sri Lanka'da filler yasa dışı avlanmaya çalışan 19 kişiyi öldürdü

Yaban Hayatı Koruma Birimi'nden yapılan açıklamada, 19 kişinin, yasa dışı şekilde tuzak ve silahlarla avlamaya çalıştıkları filler tarafından öldürüldüğü duyuruldu.

Aynı süreçte, 51 filin de yasa dışı avlanma nedeniyle öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, fillerin de bazen yiyecek ve su bulabilmek için insanların yaşadığı alanlara gittiği, ancak bunun sebebinin yerleşim birimlerinin doğal yaşam alanlarına doğru kayması olduğu kaydedildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka fil avcı kaçak av

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