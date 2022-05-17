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Sri Lanka'da petrol alarmı! ''Bir günlük benzinimiz kaldı'' demişti! Uzun kuyruklar oluştu

17.05.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sri Lanka son 70 yılın en ağır ekonomik krizini yaşıyor. Ekonomik ve siyasi bir krizle boğuşan ülkenin geçen hafta göreve gelen Başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülkede sadece bir günlük benzin kaldığını açıklamıştı. Aynı zamanda ülkenin gelecek aylarda daha büyük zorluklarla da karşılaşılabileceğine dair uyarıda bulundu. Başbakan'ın açıklamalarının ardından ülkede benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Sri Lanka'da petrol alarmı! ''Bir günlük benzinimiz kaldı'' demişti! Uzun kuyruklar oluştu

Wickremesinghe, televizyonda yaptığı açıklamasında "Şu anda sadece bir günlük benzinimiz var. Önümüzdeki bir-iki ay hayatlarımızın en zorlu dönemi olacak" demişti. Bir haftadan kısa süre önce Mahinda Rajapaksa'nın hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle görevinden istifa etmesi üzerine göreve başlayan Wickremesinghe, birkaç gün içinde Hindistan'dan krediyle benzin ve dizel yakıt alabileceklerini söyledi.

KUYRUK OLUŞTU

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Pandemiyle yükselen enerji fiyatları ve popülist vergi indirimleri sonrasında krize giren ve döviz rezervi kalmayan ülkede yükselen enflasyon nedeniyle ilaç, yakıt ve diğer temel tüketim maddeleri bulunamıyor. Wickremesinghe'nin benzinle ilgili duyurusunun ardından, başkent Colombo'da şehrin en yaygın ulaşım aracı olan triportör ve diğer araçlar benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

ZOR GÜNLER YOLDA

Wickremesinghe, birkaç gün içinde temel ithalat kalemleri için en az 75 milyon dolar bulmaları gerektiğini, kamu çalışanlarının maaşları için ise Merkez Bankası'nın para basmak zorunda olduğunu bildirdi. Geçen yıl yaklaşık 130 milyon dolar zarar eden, Sri Lanka Hava Yolları'nın da özelleştirilebileceğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Sri Lanka
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