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Toplu mezarda 230 ceset bulundu!

22.11.2018 09:59 | Son Güncelleme

Sri Lanka'da 26 yıl süren iç savaşın yarattığı yıkımın yeni izleri ortaya çıkıyor. Ağustos ayında bulunan toplu mezarın ülkede şu ana kadar ortaya çıkarılan en büyük toplu mezar olduğu tahmin ediliyor.

Toplu mezarda 230 ceset bulundu!

Yetkililer mezarda en az 230 ceset kalıntısı buldu. İlk ortaya çıkarıldığında ise mezarda 90 kadar ceset bulunduğu belirtilmişti.

Mahkeme toplu mezar bölgesinde daha detaylı kazı ve inceleme yapılması emri verdi.

Toplu mezar ada ülkesinin kuzeybatısındaki Mannar kenti yakınlarında bulundu. Cesetlerin kimlere ait olduğu ve nasıl öldükleri bilinmiyor.

Kazı çalışmasını yürüten ekipten Profesör Raj Somadeva, bulunan kemiklerin çok dağınık bir halde olduğunu ve kimlik tespiti yapmanın imkansız olduğunu belirtti. Toplu mezarda bulunan kemikler bölge mahkemesine teslim edildi.

İnsan hakları örgütleri, 1983-2009 yılları arasında yaşanan iç savaşta 20 bin insanın ortadan kaybolduğunu tahmin ediyor.

Ordu ile ayrılıkçı Tamil Kaplanları arasındaki savaşta en az 100 bin kişi ölmüştü.

Mannar kentinin nüfusunun büyük çoğunluğunu Tamiller oluşturuyordu. Kent iç savaş sırasında büyük oranda ordunun kontrolünde olsa da Tamil Kaplanları çevre bölgelerde çok etkiliydi.

Sri Lanka'da daha önce de iç savaş döneminden kalma toplu mezarlar bulunmuştu.

İnsan hakları örgütleri sivil ölümlerinden hem orduyu, hem de Tamil Kaplanları'nı sorumlu tutuyor.

Ancak ordu ve hükümet, askerlerin sivil ölümleri ve kayıplarla bağlantısını reddediyor.

Yıllar süren uluslararası çabalardan sonra Sri Lanka hükümeti bu yıl başında iç savaş sırasında kaybolanların akıbetini araştırmak için özel bir komisyon kurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka toplu mezar 230 ceset iç savaş

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