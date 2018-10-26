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Sri Lanka Devlet Başkanı Sirisena, Başbakan'ın görevine son verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 19:26 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Başbakan Ranil Wickremesinghe'yi görevden alarak, yerine eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'yı getirdi

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Başbakan Ranil Wickremesinghe'yi görevden aldı.

Devlet televizyonu Rupavahinj TV, Devlet Başkanı Sirisena'nın Wickremesinghe'yi görevden alarak, yerine eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'yı getirdiğini duyurdu.

Kanalda, Rajapaksa'nın başbakan olarak yemin ettiği görüntüler yayınlandı.

İlk kez 2005'te devlet başkanlığı koltuğuna oturan ve 2010'da tekrar seçilen Rajapaksa, 8 Ocak 2015'te yapılan devlet başkanlığı seçimlerini ise Sirisena'ya karşı kaybetmiş, 17 Ağustos 2015'te yapılan genel seçimlere başbakan adayı olarak katılmıştı.

Seçimde, Devlet Başkanı Sirisena'nın desteklediği Wickremesinghe liderliğindeki Ulusal Cephe (UNF) oyların yüzde 45,7'sini alırken, eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'nın liderliğinde seçime giren Halkın Birleşik Özgürlük İttifakı (UPFA) yüzde 42,4'lük oy oranına ulaşmıştı.

Sirisena, seçimlere bir hafta kala Rajapaksa'ya gönderdiği ve basınla paylaştığı mektupta, parlamentoda çoğunluğu elde etse bile kendisini başbakan olarak atamayacağını açıklamıştı.

Ülkenin en güçlü iki partisi arasında 21 Ağustos 2015'te koalisyon hükümeti kurulmasını öngören anlaşma imzalanmış, Wickremesinghe başbakanlık görevine getirilmişti.

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Başbakan Ranil Wickremesinghe Sri Lanka Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena

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