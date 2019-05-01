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Sri Lanka Devlet Başkanı Sirisena: "Saldırının arkasında yabancı üst akıl var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2019 10:27 | Son Güncelleme

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, ülkede gerçekleşen saldırının yabancı kaynaklar tarafından planlandığını söyledi.Uluslararası bir basın kuruluşuna açıklamada bulunan Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena geçtiğimiz günlerde kilise ve otellere yönelik düzenlenen saldırılar hakkında konuştu.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, ülkede gerçekleşen saldırının yabancı kaynaklar tarafından planlandığını söyledi.
Uluslararası bir basın kuruluşuna açıklamada bulunan Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena geçtiğimiz günlerde kilise ve otellere yönelik düzenlenen saldırılar hakkında konuştu. "Bu ölümcül saldırıların arkasında büyük bir ihtimaller yabancı ‘üst aklın’ var" diyen Sirisena, DEAŞ terör örgütünün strateji değiştirerek artık küçük ülkeleri hedef almaya başlamış olabileceğini belirtti.
Sri Lanka’da Paskalya gününde ülkenin çeşitli yerlerinde kilise ve otellere bombalı saldırı düzenlenmiş saldırıda 250’den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıyı ise terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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