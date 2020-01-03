Sri Lanka Devlet Başkanından "anayasada değişiklik" sinyali

COLOMBO (AA) - Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkenin güvenliğini, egemenliğini, istikrarını ve bütünlüğünü korumak için anayasada değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.

Rajapaksa, parlamentonun açılış oturumuna başkanlık ettikten sonra yaptığı konuşmada, kasım ayındaki cumhurbaşkanı seçiminde kendisine oy veren seçmenlerin çoğunun, "ırk temelli siyasi gündemleri" reddettiğini belirterek, seçmenlerinin "hiç kimse için iktidarı belirleme rolü oynayarak ülkedeki siyaseti kontrol ve manipüle etmenin artık mümkün olmadığını" kanıtladığını ifade etti.

Ülkede "mütemadiyen aşırılıkçılığın etkisi altında" istikrarsız hükümetlerin kurulduğu bir sistemin kabul edilemeyeceğini söyleyen Rajapaksa, Budizmi ve ülkenin birliğini koruyarak çoğunluğun isteklerine saygı göstereceğini ve bu yönde bir anayasa değişikliğine destek vereceğini kaydetti.

Rajapaksa, anayasada birçok "anlam belirsizliği ve kafa karışıklığına yol açan maddeler" bulunduğunu, bunları düzeltmek için değişiklik yapılması gerektiğini aktaran Rajapaksa, anayasa değişiklikleri yoluyla güçlü bir başkanlık, parlamento ve yargının oluşturulması gerektiğini dile getirdi.