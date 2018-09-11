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Sri Lanka Devlet Başkanından kaju fıstığı tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 00:02 | Son Güncelleme

Sri Lanka Devlet Başkanından kaju fıstığı tepkisi

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, ulusal havayolu şirketi ile yaptığı yolculukta kendisine kaju fıstığı ikram edilmesine tepki gösterdi.

BBC'nin haberine göre, Sri Lanka Havayolları'na (SriLankan Airlines) ait uçakta kaju ikram edilmesine öfkelenen Sirisena, "bu fıstıkların köpekler için dahi uygun olmadığını" belirtti.

Devlet Başkanı Sirisena, bir grup çiftçiye hitaben yaptığı konuşmada, geçen hafta Nepal'in başkenti Katmandu'dan ülkesinin başkenti Colombo'ya dönerken uçakta kendisine hiç de hoş olmayan ürünler servis edildiğini kaydetti.

Havayollarının çerez kalitesinden hoşnutsuzluğunu dile getiren Sirisena, "Nepal'den dönerken, uçakta servis ettikleri kaju yemişlerini bırakın insanlar, köpekler dahi yiyemez. Bunlara kim onay veriyor? Bunun sorumlusu kim?" diye konuştu.

Havayollarından, konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
kaju Maithripala Sirisena Sri Lanka

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