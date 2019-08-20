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Sri Lanka hükümetinden ordudaki tartışmalı terfi eleştirilerine yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 21:01 | Son Güncelleme

Hükümet, insan haklarını ihlalle itham edilen Shavendra Silva'nın ordunun en üst düzeyine atanmasının "bağımsız" bir karar olduğunu açıkladı

COLOMBO (AA) - Sri Lanka hükümeti, iç savaş sırasında insan haklarını ihlal etmekle suçlanan Tümgeneral Shavendra Silva'nın rütbesinin korgeneralliğe yükseltilmesi ve Sri Lanka Ordusu Komutanı olarak atanmasına yönelik eleştirilerin haksız ve kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ordunun yeni komutanının atanmasının, Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın bağımsız kararı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Yabancı kuruluşların, Sri Lanka'da kamu hizmeti terfi kararları ve iç yönetim süreçlerini etkilemeye çalışması haksız ve kabul edilemez. Uluslararası örgütlerin ve ülkenin bazı müttefiklerinin bu terfiye yönelik iddialara dayalı endişelerini duyurması üzücü ve uluslararası toplum tarafından kabul edilen adil yargı ilkelerine aykırıdır." ifadelerine yer verildi.

Devlet Başkanı Sirisena'nın ofisi, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Silva'nın rütbesinin korgeneralliğe yükseltildiğini ve Sri Lanka Ordu Komutanı olarak atandığını duyurmuştu.

Silva, ülkede 2009'da iç savaşın son döneminde, Tamil Kaplanları'nın son kalesini kuşatan 58. tümeni komuta ediyordu. Uluslararası insan hakları örgütleri, bu tümeni insan hakları yasalarını ihlal etmekle suçluyordu.

- BM, ABD ve Avrupa Birliği eleştirmişti

Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD, Silva'nın ordu komutanlığına getirilmesinin savaş sonrası adalet arayışlarına ve uzlaşma süreçlerine zarar verdiğini, söz konusu atamanın "endişe verici" olduğunu bildirmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Sirisena yönetiminin kararının, Sri Lanka'nın BM barış gücü misyonlarına katılmasını etkileyeceğini belirtmişti.

Sri Lanka'daki AB delegasyonu, ülkedeki Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İsviçre ve İngiltere büyükelçilikleri ile yayımladığı ortak açıklamada, Bachelet'in görüşlerine katıldıklarını kaydetmişti.

Açıklamada, Silva'nın ordu komutanlığına getirilmesinin Colombo yönetiminin Mart 2019'da BM İnsan Hakları Konseyine verdiği adaleti sağlama sözüne dair şüphe uyandırdığına vurgu yapılmıştı.

- Sri Lanka'daki iç savaş

Sri Lanka'da Tamil grupları, 1970'lerin başında Budizm'in resmi din ilan edilmesi, Tamillerin karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele için örgütlenme yoluna giderek Tamil Kaplanları'nı kurmuş ve bağımsız bir devlet talebiyle silahlı mücadele başlatmıştı. Sri Lanka ordusu, Tamil isyancılarını 2009'da yenilgiye uğratmıştı.

Ülkede 26 yıl süren ve yaklaşık 100 bin kişinin öldüğü tahmin edilen iç savaşta iki taraf da savaş suçu işlemekle itham edilmişti.

Sri Lanka, senelerdir, uluslararası toplumun savaş suçu iddiaları hakkında bağımsız soruşturma çağrılarını dikkate almamakla eleştiriliyor.

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Sri Lanka Terfi

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