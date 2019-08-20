Sri Lanka hükümetinden ordudaki tartışmalı terfi eleştirilerine yanıt

COLOMBO (AA) - Sri Lanka hükümeti, iç savaş sırasında insan haklarını ihlal etmekle suçlanan Tümgeneral Shavendra Silva'nın rütbesinin korgeneralliğe yükseltilmesi ve Sri Lanka Ordusu Komutanı olarak atanmasına yönelik eleştirilerin haksız ve kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ordunun yeni komutanının atanmasının, Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın bağımsız kararı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Yabancı kuruluşların, Sri Lanka'da kamu hizmeti terfi kararları ve iç yönetim süreçlerini etkilemeye çalışması haksız ve kabul edilemez. Uluslararası örgütlerin ve ülkenin bazı müttefiklerinin bu terfiye yönelik iddialara dayalı endişelerini duyurması üzücü ve uluslararası toplum tarafından kabul edilen adil yargı ilkelerine aykırıdır." ifadelerine yer verildi.

Devlet Başkanı Sirisena'nın ofisi, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Silva'nın rütbesinin korgeneralliğe yükseltildiğini ve Sri Lanka Ordu Komutanı olarak atandığını duyurmuştu.

Silva, ülkede 2009'da iç savaşın son döneminde, Tamil Kaplanları'nın son kalesini kuşatan 58. tümeni komuta ediyordu. Uluslararası insan hakları örgütleri, bu tümeni insan hakları yasalarını ihlal etmekle suçluyordu.