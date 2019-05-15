HABER

Sri Lanka: ‘Müslümanlar’a Saldıranlar Aşırılık Yanlısı Budistler’

15.05.2019 21:54 | Son Güncelleme

Sri Lanka’da 21 Nisan’da cami ve otellere düzenlenen ve 250 kişinin ölümüne neden olan IŞİD saldırısının ardından Müslümanlar’a yönelik saldırılar başladı. Saldırıların aşırılık yanlısı Budist gruplar tarafından 21 Nisan saldırılarına misilleme olarak yapıldığı üzerinde duruluyor

Sri Lanka: ‘Müslümanlar’a Saldıranlar Aşırılık Yanlısı Budistler’

Sri Lanka’da 21 Nisan’da cami ve otellere düzenlenen ve 250 kişinin ölümüne neden olan IŞİD saldırısının ardından Pazar gününden itibaren Müslümanlar’a yönelik saldırılar başladı.

Saldırıların aşırılık yanlısı Budist gruplar tarafından İslamcı militanların 21 Nisan saldırılarına misilleme olarak yapıldığı üzerinde duruluyor.

Yetkililer, 78 kişiyi gözaltına aldı. İçlerinden üçünün aşırılık yanlısı Sinhala Budistleri’nden olduğu ve geçen yıl Kandy bölgesinde benzer faaliyetlerde bulunmaktan haklarında soruşturma açıldığı kaydedildi.

Tarım Endüstrileri Bakanı Navin Dissanayake, Müslümalar’ın işyerlerine ve evlerine düzenlenen saldırıların organize olduğunu söyledi.

Wall Street Journal gazetesi de Budist çetelerin Sri Lanka’da son günlerde Müslümanlar’ı hedef almasının ülkede yeni bir şiddet dalgasının yaşanacağı kaygısı yarattığını yazıyor.

Habere göre Pazartesi gecesi Müslümanlar’a düzenlenen saldırılarda evler ve dükkanları yağmalandı, araçlar yakıldı, camilere hasar verildi ve Kuran yakıldı.

Haberde Müslüman halkın olaylar sırasında tarlalara ve ormana kaçtığı belirtildi. Başkent Kolombo’da en az bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü, sükunetin sağlanması için dünden itibaren sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlatıldığı ve ordunun olaylara müdahale ettiği de haberler arasında.

Uzmanlar, Sri Lanka’da Müslümanlar’a yönelik bu saldırıların militanlaşmayı ve özellikle gençler arasında radikalleşmeyi körükleyeceği uyarısında bulunuyor.

Müslümanlar 22 milyonluk Sri Lanka nüfusunun neredeyse yüzde 10’unu oluşturuyor. Ülke nüfusunun çoğunluğuysa Budist. Hint Okyanusu’ndaki ada ülkesi Hindu Tamil ayrılıkçı azınlık grubuyla Sinhala Budist ağırlıklı hükümet arasında uzun yıllar süren iç savaşa sahne oldu.

Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda aşırılık yanlısı Budist grupların hükümetin imajını zedelediğini ve olayları kontrol altına almakta başarısız olduğu şeklinde algılanmasını istediklerini bildiriyor.

Yetkililer Çarşamba günü ülkede sükunetin hakim olduğunu ve yeni saldırıların yaşanmadığını bildirdi.

PARTNERHer şeyin başladığı yere gittiler...Her şeyin başladığı yere gittiler...
Almanya Dışişleri Bakanı: Ortadoğu’daki durum çok ciddiAlmanya Dışişleri Bakanı: Ortadoğu’daki durum çok ciddi
‘Demokrat Parti’de Adaylığa En Yakın İsim Biden’‘Demokrat Parti’de Adaylığa En Yakın İsim Biden’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Merkel'den Türkiye ve yerel seçim açıklaması!

Merkel'den Türkiye ve yerel seçim açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Okula silahla gelip arkadaşlarına kurşun yağdırdı!

Okula silahla gelip arkadaşlarına kurşun yağdırdı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trump'tan skandal açıklama! Gazze halkına böyle seslendi!

Trump'tan skandal açıklama! Gazze halkına böyle seslendi!

ABD'den açık tehdit! 'Hazırız'

ABD'den açık tehdit! 'Hazırız'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ne ziyaretçi akını

Akın akın görmeye gidiyorlar

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

ETA'nın siyasi lideri yakalandı

ETA'nın siyasi lideri yakalandı

Ülke ayakta! Trump acil durum ilan etti

Ülke ayakta! Trump acil durum ilan etti

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden iftar yemeği

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden iftar yemeği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.