Sri Lanka: ‘Müslümanlar’a Saldıranlar Aşırılık Yanlısı Budistler’

Habere göre Pazartesi gecesi Müslümanlar’a düzenlenen saldırılarda evler ve dükkanları yağmalandı, araçlar yakıldı, camilere hasar verildi ve Kuran yakıldı.

Wall Street Journal gazetesi de Budist çetelerin Sri Lanka’da son günlerde Müslümanlar’ı hedef almasının ülkede yeni bir şiddet dalgasının yaşanacağı kaygısı yarattığını yazıyor.

Tarım Endüstrileri Bakanı Navin Dissanayake, Müslümalar’ın işyerlerine ve evlerine düzenlenen saldırıların organize olduğunu söyledi.

Yetkililer, 78 kişiyi gözaltına aldı. İçlerinden üçünün aşırılık yanlısı Sinhala Budistleri’nden olduğu ve geçen yıl Kandy bölgesinde benzer faaliyetlerde bulunmaktan haklarında soruşturma açıldığı kaydedildi.

Saldırıların aşırılık yanlısı Budist gruplar tarafından İslamcı militanların 21 Nisan saldırılarına misilleme olarak yapıldığı üzerinde duruluyor.

Sri Lanka’da 21 Nisan’da cami ve otellere düzenlenen ve 250 kişinin ölümüne neden olan IŞİD saldırısının ardından Pazar gününden itibaren Müslümanlar’a yönelik saldırılar başladı.

Haberde Müslüman halkın olaylar sırasında tarlalara ve ormana kaçtığı belirtildi. Başkent Kolombo’da en az bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü, sükunetin sağlanması için dünden itibaren sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlatıldığı ve ordunun olaylara müdahale ettiği de haberler arasında.

Uzmanlar, Sri Lanka’da Müslümanlar’a yönelik bu saldırıların militanlaşmayı ve özellikle gençler arasında radikalleşmeyi körükleyeceği uyarısında bulunuyor.

Müslümanlar 22 milyonluk Sri Lanka nüfusunun neredeyse yüzde 10’unu oluşturuyor. Ülke nüfusunun çoğunluğuysa Budist. Hint Okyanusu’ndaki ada ülkesi Hindu Tamil ayrılıkçı azınlık grubuyla Sinhala Budist ağırlıklı hükümet arasında uzun yıllar süren iç savaşa sahne oldu.

Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda aşırılık yanlısı Budist grupların hükümetin imajını zedelediğini ve olayları kontrol altına almakta başarısız olduğu şeklinde algılanmasını istediklerini bildiriyor.

Yetkililer Çarşamba günü ülkede sükunetin hakim olduğunu ve yeni saldırıların yaşanmadığını bildirdi.

