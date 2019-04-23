Sri Lanka saldırıları: Ölü sayısı 310'a yükseldi, OHAL yürürlüğe girdi

OHAL kapsamında polise ve orduya ülkede yeni saldırıların önlenmesi için özel yetkiler verildi.

Sri Lanka'da OHAL süresince zanlılar mahkeme kararı olmadan tutuklanabilecek.

Ülkede bu yetkiler en son iç savaş döneminde kullanılmıştı.

Sri Lanka'da bugün saldırılarda yaşamını yitirenlerin anısına bayraklar da yarıya indirildi. Ölenlerden çoğunun cenaze törenleri bugün yapılacak.

500'e yakın kişinin de yaralandığı saldırılar sonrası Sri Lanka alarm konumunda.

Akşam yerel saatle 20:00'den sonra sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede hükümet sosyal medyaya erişimi de kısıtladı.

Henüz üstlenenin olmadığı saldırılarla bağlantılı oldukları gerekçesiyle şu ana kadar 24 kişi gözaltına alındı.

Yetkililer ölenlerden 31'inin yabancı olduğunu tespit ettiklerini, 14 yabancının da kayıp olduklarını açıkladı.

Hükümet saldırılardan az bilinen İslamcı bir örgüt olan Ulusal Tevhid Cemaati'ni sorumlu tutsa da yerel bir örgütün uluslararası destek olmadan böylesine kapsamlı ve eşgüdümlü saldırıları düzenleyemeyeceğini savunuyor.