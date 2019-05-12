Sri Lanka saldırısında Selefi Vehhabi etkisi iddiası

Sri Lankalı polisi Paskala Pazarında kiliselere ve lüks otellere yapılan saldırıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla Suudi Arabistan’da eğitim gören bir din adamını gözaltına aldı. Gözaltına alınan 60 yaşındaki Muhammed Aliyar’ın Srilanka’nın doğu kıyılarında Müslüman nüfusunun yoğun olduğu Kattankudy kasabasında İslami İrşat Merkezinin kurucusu ve bir okulu olduğu kaydedildi.

Polis yayımladığı açıklamada gözaltına alınan Muhammed Aliyar’ın saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphenelinen grubun lideri olan Zahran ile ilişkisi olduğunun ortay çıkartıldığını söyledi.

Polisin açıklamasında, Aliyar’ın, Srilanka’nın güney kasabalarından biri olan Hambantota’da 250 kişinin ölümüne yol açan intihar saldırılarını gerçekleştiren şahısların eğitimine katıldığı ifade edildi. Polis sözcüsü, suçlamalar konusunda detay vermedi.

Hükumet, Zahran’ın Tamilce konuşan grubun sözcüsü olduğunu söyledi.

Kattankudy’deki iki Müslüman cemaat mensubu Zahran’ın 3 yıl kadar önce, Selefi-Vehhabi İslami İrşad Merkezinde aşırı uçlu Selefi-Vehhabi kitaplarından okuyarak şekillendiğini söyledi.

Zahran’ın bu süre içinde ’Allah’tan yardım istemeyi’ eleştirdiğini söyleyen iki kişi, böyle dua etmenin gerçek İslam’a hakaret olduğunu söylediğini söyledi.

Kattankudy’de yankılara sebep olmaması için adını vermek istemeyen bir kaynak, “2016 yılında, Selefi yayınlarını okumadan önce Sri Lanka’da böyle bir öğreti yoktu” dedi.

