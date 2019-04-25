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Sri Lanka terör saldırısının şüphelileri hala dışarıda

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 20:46 | Son Güncelleme

Sri Lanka terör saldırısının şüphelileri hala dışarıda

KOLOMBO (AA) - Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, Paskalya'da terör saldırıları düzenleyen bazı şüphelilerin hala dışarıda olduğunu, yeni intihar saldırları düzenleyebilecekleri uyarısında bulundu.

Başbakan Wickremesinghe, AP'ye verdiği özel röportajda, pazar günü gerçekleştirilen bombalı intihar saldırılarında rolü olduğundan şüphelenilen bazı kişilerin hala serbest olduğunu ve güvenlik güçlerinin henüz ele geçiremediği patlayıcılara ulaşarak yeni saldırılara kalkışabileceğini belirtti.

Sri Lanka polisi, Paskalya saldırılarında rolü olduğu düşünülen 3 kadın ve bir erkek şüphelinin yakalanması için kamuoyundan yardım talebinde bulunmuştu. Şüpheliler hakkında bilgi sahibi olanların güvenlik güçlerine başvurmaları istenmişti.

Sri Lanka'da pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları, saldırılarda 359 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Hükümet, Paskalya gününde yaşanan saldırılardan "Ulusal Tevhid Cemaati" adlı yerel terör örgütünü sorumlu tutmuştu. Sri Lanka Sağlık Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne, örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiğini ifade etmişti.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka terör saldırısı

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