Sri Lanka terör saldırısının şüphelileri hala dışarıda

KOLOMBO (AA) - Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, Paskalya'da terör saldırıları düzenleyen bazı şüphelilerin hala dışarıda olduğunu, yeni intihar saldırları düzenleyebilecekleri uyarısında bulundu.

Başbakan Wickremesinghe, AP'ye verdiği özel röportajda, pazar günü gerçekleştirilen bombalı intihar saldırılarında rolü olduğundan şüphelenilen bazı kişilerin hala serbest olduğunu ve güvenlik güçlerinin henüz ele geçiremediği patlayıcılara ulaşarak yeni saldırılara kalkışabileceğini belirtti.

Sri Lanka polisi, Paskalya saldırılarında rolü olduğu düşünülen 3 kadın ve bir erkek şüphelinin yakalanması için kamuoyundan yardım talebinde bulunmuştu. Şüpheliler hakkında bilgi sahibi olanların güvenlik güçlerine başvurmaları istenmişti.

Sri Lanka'da pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.