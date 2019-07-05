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Sri Lanka'da 4 kişinin infazı 30 Ekim'e ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 16:27 | Son Güncelleme

Sri Lanka'da 4 kişinin infazı 30 Ekim'e ertelendi

COLOMBO (AA) - Sri Lanka Yüksek Mahkemesi, uyuşturucuyla ilgili suçlardan mahkum olan 4 kişinin idamının infazını 30 Ekim’e erteledi.

Yüksek Mahkemenin kararı, Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena’nın 4 kişinin idamına onay vermesinin ardından geldi.

Cumhurbaşkanı Sirisena, geçen hafta yaptığı açıklamada, 4 uyuşturucu satıcısı hakkında verilen idam kararlarını onayladığını ve idamların kısa sürede infaz edileceğini açıklamıştı.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, Sirisena’nın idam cezalarının infazının ertelenmesine ilişkin uygulamaya son vermesini eleştirmiş, 4 uyuşturucu mahkumunun idam edilmesini onaylayan kararına karşı olduğunu belirtmişti.

- 21 milyon nüfuslu ülkede 3 yüz bin bağımlı var

Sirisena, 21 milyon nüfuslu ülkede 3 yüz bin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve hapishanelerdeki 24 bin mahkumun yüzde 60’ının uyuşturucuyla ilgili suçlardan yargılandığını belirtmişti.

Ülkedeki cezaevlerinin kapasitesinin 11 bin kişi olduğu belirtiliyor.

Son idam cezasının 1976'da infaz edildiği Sri Lanka'da, mahkemelerin verdiği idam kararları 43 senedir uygulanmıyordu.

İngiltere, Fransa, Norveç ile Avrupa Birliği (AB), Sri Lanka’nın ölüm cezasını geri getirmesini kınamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
idam Sri Lanka

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