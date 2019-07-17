HABER

Sri Lanka'da 58 kişi dang hummasından öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 17:24 | Son Güncelleme

Ülkede 1 Ocak-17 Temmuz tarihlerinde 29 bin 123 dang humması vakası görülürken, 58 kişi hayatını kaybetti

Sri Lanka genelinde yıl başından bu yana, sivrisinek ısırmasıyla bulaşan dang humması virüsünden 58 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Hükümete bağlı Salgın Hastalıklar Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-17 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde 29 bin 123 dang humması vakası kaydedildi.

Dang vakası, en çok başkent Kolombo'da görülürken, yaklaşık 6,5 ayda başkent genelinde 6 bin 297 kişi dang hummasına yakalandı.

Batı Eyaleti'ne bağlı Gampaha kentinde 3 bin 825, güney batı kıyısındaki Galle bölgelerinde ise 2 bin 724 vaka görüldü. Ülke genelinde bu yılın başından beri dang humması virüsünden dolayı 58 kişi hayatını kaybetti.

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

PARTNERÜnlülerin bu halleri sizi hayrete düşürecek!Ünlülerin bu halleri sizi hayrete düşürecek!
Festivale gelen İranlı turistlere bilet şokuFestivale gelen İranlı turistlere bilet şoku
FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında kararFETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dang humması ölü Sivrisinek Sri Lanka

En Çok Okunan Haberler

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Erbil'de silahlı saldırı

Erbil'de silahlı saldırı

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı

'Muhtemel operasyon'a ilişkin soru ve cevap hazırlamışlar

Milli servet hurdaya çıktı

Milli servet hurdaya çıktı

Son dakika: Fetullah Gülen'in yeğenleri Şamil Gülen ve Tavus Bin Keysan Gülen'in cezaları belli oldu

FETÖ elebaşının 2 yeğeni için karar!

TBMM'deki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi! Rabia Naz'ın ölümü araştırılacak

TBMM'deki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi!

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi! 'Böylesine ilk kez rastladık'

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Hrant Dink davasında önemli gelişme! 99 yıl 6 ay hapis cezası...

Hrant Dink davasında önemli gelişme! 99 yıl 6 ay hapis cezası...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.