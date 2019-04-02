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Sri Lanka'da 769 kilogram kokain imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 19:53 | Son Güncelleme

Sri Lanka'da 769 kilogram kokain imha edildi

Sri Lanka'da, 2016-2018 arasında düzenlenen dört operasyonda ele geçirilen 769 kilogram kokain imha edildi.

Channel News Asia'da yer alan habere göre, ülkede 2016-2018 arasında düzenlenen dört operasyonda ele geçirilen 769 kilogram kokain, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın himayesinde polis tarafından bir depoda imha edildi.

Sirisena, burada yaptığı konuşmada, yakın zamanda uyuşturucu kaçakçıları için ölüm cezası getirmeyi planladıklarını söyledi.

Sri Lanka'da Ocak 2018'de 900 kilogram kokain imha edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
kokain Sri Lanka uyuşturucu

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