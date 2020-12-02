HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sri Lanka’da Burevi Kasırgası alarmı: 75 bin kişi tahliye edildi

Sri Lanka’da Burevi Kasırgası alarmı: 75 bin kişi tahliye edildi

02.12.2020 17:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sri Lanka’da Burevi Kasırgası alarmı: 75 bin kişi tahliye edildi

Sri Lanka’yı vurması beklenen tropikal kasırga Burevi nedeniyle ülkenin doğu kıyısındaki evlerden yaklaşık 75 bin kişi tahliye edildi.Güney Asya ülkesi Sri Lanka, Burevi Kasırgası nedeniyle alarm durumuna geçti.

Sri Lanka’yı vurması beklenen tropikal kasırga Burevi nedeniyle ülkenin doğu kıyısındaki evlerden yaklaşık 75 bin kişi tahliye edildi.
Güney Asya ülkesi Sri Lanka, Burevi Kasırgası nedeniyle alarm durumuna geçti. Kasırganın gece saatlerinde saatte 80-90 kilometre hızla ülkenin doğu kıyısını vurması beklenirken, yaklaşık 75 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Yetkililer Trincomalee’den tahliye edilenlerin yardım merkezlerine yerleştirildiğini belirtti. Meteoroloji Servisinden Athula Karunanayake, "Bu akşam veya gece saatlerinde kasırga karaya çıkacak. "Bazı bölgeler 200 mm’den fazla yağmur alacak" dedi. Ülkenin Kuzey Eyaleti yetkilileri de okulların en az Cuma gününe kadar kapalı kalacağını duyurdu. Afet Yönetim Merkezi, kasırganın kıyı kesimlerinde yer alan binalara, elektrik hatlarına zarar verebileceği ve ani su baskınlarına yol açabileceği konusunda uyarı yaparak vatandaşlara dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.

Sri Lanka’da Burevi Kasırgası alarmı: 75 bin kişi tahliye edildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam' 30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam'
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı
Hafta sonu kargoların çalışma saatleri!Hafta sonu kargoların çalışma saatleri!

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs servisi hemşiresinden ibretlik sözler!

Koronavirüs servisi hemşiresinden ibretlik sözler!

Uzmanı açıkladı! Bu kan grubuna sahip olanlar koronavirüsü daha ağır geçiriyor

Uzmanı açıkladı! Bu kan grubuna sahip olanlar koronavirüsü daha ağır geçiriyor

İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Böyle yakalandı

İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Böyle yakalandı

17 yaşına basan Derin Talu'dan mini etekli paylaşım

17 yaşına basan Derin Talu'dan mini etekli paylaşım

Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor

Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor

Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir

Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

Hatay'da 18 ev karantinaya alındı

Hatay'da 18 ev karantinaya alındı

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

Kastamonu Belediye Başkanından korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

CHP'li Özel, Bakan Akar'a 15 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Bakan Akar'a manevi tazminat ödeyecek

Koronavirüs velayetinde mahkeme kararından döndü

Koronavirüs velayetinde mahkemeden flaş karar

İBB'den vatandaşlara su uyarısı

İBB'den vatandaşlara su uyarısı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.