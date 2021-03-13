Sri Lanka’da Burka Yasaklanıyor

Çoğunluğu Budist olan ülkede burka giymek, 2019’da İslamcı militanların kiliseleri ve otelleri bombalaması ve 250'den fazla kişinin ölümü sonrası geçici olarak yasaklanmıştı.

"Eskiden Müslüman kadınlar ve kızlar hiçbir zaman burka giymezlerdi" diyen Weerasekera, "Bu, son zamanlarda ortaya çıkan dini aşırılığın bir işareti. Bunu kesinlikle yasaklayacağız" dedi.

Weerasekera düzenlediği basın toplantısında, bazı Müslüman kadınların yüzünün tamamını kapatmasının,"ulusal güvenlik" gerekçesiyle yasaklamasını içeren bir teklifi kabinenin onayına sunulmak üzere, Cuma günü imzaladığını söyledi.

Sri Lanka Kamu Güvenliği Bakanı Sarath Weerasekera, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ülkede burka giymenin yasaklanacağını ve binden fazla İslami okulun kapatılacağını söyledi.

Weerasekera, hükümetin milli eğitim politikasına aykırı olduğunu dile getirdiği binden fazla İslami okul ve medreseyi de İslam yasaklamayı planladığını da söyledi.

Weerasekera, "Kimse bir okul açıp çocuklara ne isterse öğretemez" diye konuştu.

Hükümetin burka ve okullara yönelik bu adımlarından önce, geçen yıl da Corona virüsü kurbanı yakınlarını gömmek isteyen Müslümanlar’ın bu isteklerine karşın, cenazelerin yakılmasını zorunlu tutulmuştu.

Bu uygulama, bu yılın başlarında ABD ve uluslararası insan hakları gruplarının eleştirilerinin ardından kaldırıldı.

