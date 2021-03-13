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Sri Lanka’da Burka Yasaklanıyor

13.03.2021 23:45 | Son Güncelleme:
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Sri Lanka’da Burka Yasaklanıyor

Sri Lanka Kamu Güvenliği Bakanı Sarath Weerasekera, ülkede burka giymenin yasaklanacağını ve binden fazla İslami okulun kapatılacağını söyledi

Sri Lanka Kamu Güvenliği Bakanı Sarath Weerasekera, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ülkede burka giymenin yasaklanacağını ve binden fazla İslami okulun kapatılacağını söyledi.

Weerasekera düzenlediği basın toplantısında, bazı Müslüman kadınların yüzünün tamamını kapatmasının,"ulusal güvenlik" gerekçesiyle yasaklamasını içeren bir teklifi kabinenin onayına sunulmak üzere, Cuma günü imzaladığını söyledi.

"Eskiden Müslüman kadınlar ve kızlar hiçbir zaman burka giymezlerdi" diyen Weerasekera, "Bu, son zamanlarda ortaya çıkan dini aşırılığın bir işareti. Bunu kesinlikle yasaklayacağız" dedi.

Çoğunluğu Budist olan ülkede burka giymek, 2019’da İslamcı militanların kiliseleri ve otelleri bombalaması ve 250'den fazla kişinin ölümü sonrası geçici olarak yasaklanmıştı.

Aynı yıl savunma bakanı olarak, ülkenin kuzeyinde yıllardır süren isyanı bastırmasıyla tanınan Gotabaya Rajapaksa, aşırıcılıkla mücadele vaadiyle cumhurbaşkanı seçildi.

Savaş sırasında yaygın hak ihlalleriyle suçlanan Rajapaksa, iddiaları reddediyor.

Weerasekera, hükümetin milli eğitim politikasına aykırı olduğunu dile getirdiği binden fazla İslami okul ve medreseyi de İslam yasaklamayı planladığını da söyledi.

Weerasekera, "Kimse bir okul açıp çocuklara ne isterse öğretemez" diye konuştu.

Hükümetin burka ve okullara yönelik bu adımlarından önce, geçen yıl da Corona virüsü kurbanı yakınlarını gömmek isteyen Müslümanlar’ın bu isteklerine karşın, cenazelerin yakılmasını zorunlu tutulmuştu.

Bu uygulama, bu yılın başlarında ABD ve uluslararası insan hakları gruplarının eleştirilerinin ardından kaldırıldı.

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