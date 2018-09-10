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Sri Lanka'da denizde petrol kirliliğini temizleme seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 13:31 | Son Güncelleme

Sri Lanka'da denizde petrol kirliliğini temizleme seferberliği

COLOMBO (AA) - Sri Lanka'da boru hattındaki sızıntının denizde yol açtığı kirliliğin temizlenmesi için yüzlerce sahil güvenlik muhafızı ve donanma mensubu seferber edildi.

Deniz Çevresini Koruma Dairesinin Başkanı Saumya Ekanayake, cumartesi gecesi karadaki tesiste bulunan depoya tankerlerden petrol taşıyan boru hattında sızıntı meydana geldiğini ve 25 ton petrolün denize yayıldığını söyledi.

Başkent Colombo'nun 14 kilometre kuzeyindeki sahil beldesi Uswetakeiyawa açığındaki sızıntıdan sonra deniz üzerinde toplanan petrol tabakasının temizlenmesi için 300 sahil güvenlik muhafızı ve donanma personelinin görevlendirildiği belirtildi.

Ekanayake, sızıntının durdurulduğunu ve temizlik işinin iki ya da üç gün süreceğini açıkladı.

Kazanın nedeninin soruşturulduğu ifade edildi.

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boru hattında sızıntı petrol Sri Lanka

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