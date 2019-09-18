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Sri Lanka'da devlet başkanlığı seçimi kasımda yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 20:52 | Son Güncelleme

Sri Lanka'da devlet başkanlığı seçimi kasımda yapılacak

COLOMBO (AA) - Güney Asya ülkelerinden Sri Lanka'da devlet başkanlığı seçiminin 16 Kasım'da yapılacağı bildirildi.

Devlet Başkanlığı Sekreterliğinden bir yetkili yaptığı açıklamada ülkede devlet başkanlığı seçimlerinin 16 Kasım'da düzenleneceğini belirterek, adaylık başvurularının 7 Ekim'de Seçim Komisyonuna yapılacağı belirtildi.

Ana muhalefet partisi Sri Lanka Halk Cephesi (SLPP), önceki Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'nın kardeşi Gotabhaya Rajapaksa'nın devlet başkanlığı seçiminde yarışacağını duyurdu.

Yaklaşık 21 milyon nüfuslu ülkede 15,9 milyon seçmen bulunuyor.

- Siyasi kriz

Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın, atanmasına ilişkin siyasi krize son vermek amacıyla 15 Aralık 2018'de istifa ettiğini açıklamasının ardından Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, görevden aldığı Ranil Wickremesinghe'yi 16 Aralık'ta başbakanlık görevine yeniden atamıştı.

Parlamentoda Sirisena'nın ekimde görevden aldığı eski Başbakan Wickremesinghe'nin yeniden başbakan olması için verilen önerge oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Sirisena, anlaşmazlık yaşadığı Başbakan Wickremesinghe'yi 26 Ekim'de görevden alarak yerine eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'yı getirmişti.

Mahinda Rajapaksa liderliğindeki hükümet, Ekim 2018'de parlamentoda yapılan oylamada güvenoyu alamamıştı.

Parlamentoda çoğunluğun desteğine sahip Wickremesinghe, başbakanlık görevinden alınmasının hükümsüz olduğunu savunuyordu.

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Devlet Başkanlığı kasım seçim Sri Lanka

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