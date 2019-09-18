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Sri Lanka'da doktorlar grevde

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 15:12 | Son Güncelleme

Sri Lanka'da doktorlar grevde

COLOMBO (AA) - Sri Lanka genelinde kamu hastanelerinde görev yapan doktorlar, maaş artışı talebiyle 24 saatlik greve gitti.

Ülkede bu sabah başlayan ve yarın sabah sona ermesi planlanan grev nedeniyle kamu hastanelerinde, acil hariç hizmet verilmiyor ve planlı ameliyatlar yapılmıyor.

Grevin, onkoloji, çocuk ve kadın doğum bölümlerinin yanı sıra böbrek hastalarının tedavi edildiği merkezleri kapsamadığı kaydedildi.

Devlet Tıp Çalışanları Birliği Başkanı doktor Haritha Aluthge, hükümetin iki yıl önce, kamu sektörüne bağlı hukuk çalışanlarının maaşlarında yüksek artış yaptığını ve bu durumun, "doktorlara ve diğer çalışanlara büyük haksızlık" olduğunu savundu.

Aluthge, "İki yıldır hükümete bu anormalliği düzeltmesi çağrısında bulunuyoruz ancak şimdiye kadar bu adaletsizliği gidermek için anlamlı bir adım atılmadı." diye konuştu.

Hükümeti, taraflar için kabul edilebilir çözüm sunarak bu durumu bir hafta içinde düzeltmeye çağıran Aluthge, bir sonuca ulaşılmaması halinde 25 Eylül'den başlayarak ülke gelinde süresiz greve gidileceğini söyledi.

Sri Lanka hükümeti ise doktorların grevine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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doktorlar grev Sri Lanka

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