HABER

Sri Lanka’da en yüksek rütbeli polis şefi istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 10:02 | Son Güncelleme

Sri Lanka’nın en üst düzey polis memuru olan Polis Genel Müfettişi Pujith Jayasundara, kilise ve otellere gerçekleştirilen saldırılar sonrası istifa etti.Sri Lanka’nın en üst düzey polis memuru olan Polis Genel Müfettişi Pujith Jayasundara, Hristiyanların Paskalya bayramı sırasında yaşanan bombalı saldırılar nedeniyle istifasını verdi.

Sri Lanka’nın en üst düzey polis memuru olan Polis Genel Müfettişi Pujith Jayasundara, kilise ve otellere gerçekleştirilen saldırılar sonrası istifa etti.
Sri Lanka’nın en üst düzey polis memuru olan Polis Genel Müfettişi Pujith Jayasundara, Hristiyanların Paskalya bayramı sırasında yaşanan bombalı saldırılar nedeniyle istifasını verdi. Devlet Başkanı Maithripala Sirisena önceden uyarılmalarına rağmen saldırıları önlemek için adım atmadıklarını iddia ettiği Savunma Sekreteri ve Emniyet Genel Müfettişi’nin istifalarını istemişti. Geçen Perşembe günü de Savunma Sekreteri Hemasri Fernando istifasını vermişti.
Sirisena’nın atayacağı Savunma Sekreteri ve Emniyet Genel Müfettişi’nin anayasa konseyi tarafından onaylanması gerekiyor. Gelen ilk bilgiler Hukuk ve Düzen Bakanlığı Ek Sekreteri Thusitha Wanigasingha veya eski ordu komutanı Geneal Daya Ratnayake’nin Savunma Bakanlığı Sekreteri olarak atanabileceği yönünde.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Diyarbakır’da 2019 hedefi 3 milyon turistDiyarbakır’da 2019 hedefi 3 milyon turist
Ay, Balık burcuna giriyor!Ay, Balık burcuna giriyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

ABD bu iddiayı konuşuyor: Yeni bir savaşa yol açabilir!

ABD bu iddiayı konuşuyor: Yeni bir savaşa yol açabilir!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğaseverler işbaşında! Keşif yürüyüşünde saklı cennet buldular

Doğaseverler işbaşında! Öyle bir yer keşfettiler ki...

Günlük burç yorumları 29 Nisan Pazartesi - Yeni haftada hem retro hem Yeni Ay var!

Ay, Balık burcuna giriyor!

Melen Çayı'na ziyaretçi akını

Sıcaktan bunalan oraya koştu!

İzmir'de terör örgütlerine operasyon: 7 gözaltı

İzmir'de terör örgütlerine operasyon: 7 gözaltı

Kuşadası'na yaz erken geldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.