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Sri Lanka'da hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 13:15 | Son Güncelleme

Sri Lanka'da otel ve kiliselere yönelik düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazeleri memleketleri Adıyaman'a getirildi

Sri Lanka'da otel ve kiliselere düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş'un cenazeleri memleketleri Adıyaman'a getirildi.

İstanbul'dan tarifeli uçakla Adıyaman Havalimanı'na getirilen cenazeler, uçağın kargo bölümünden alındı.

Adıyaman Belediyesine ait cenaze araçlarına konulan Yiğit Ali Çavuş'un cenazesi Yeni Asri Mezarlık Camisi morguna kaldırılırken, Serhan Selçuk Nariçi'nin cenazesi ise Gölbaşı ilçesine gönderildi.

Nariçi ve Çavuş'un yakınları havalimanında sinir krizi geçirip, gözyaşı dökerken alanda sağlık ekipleri hazır bekletildi.

Cenazelerin getirildiği sırada Serhan Selçuk Nariçi'nin babası Mehmet ile Yiğit Ali Çavuş'un babası Mehmet birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Havalimanında Nariçi ve Çavuş'un yakınlarının yanı sıra Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve Nariçi ve Çavuş'un çalıştıkları şirketin yetkilileri de hazır bulundu.

Serhan Selçuk Nariçi'nin cenazesi Gölbaşı ilçesinde, Yiğit Ali Çavuş'un cenazesi ise Adıyaman merkezde toprağa verilecek.

Sri Lanka'da pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda aralarında Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş'un da olduğu 310 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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