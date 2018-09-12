Sri Lanka'da Hinduların tapınakta hayvan kurban etmesi yasaklanıyor

Sri Lanka hükümeti, Hindu tapınaklarında hayvan kurban edilmesini yasaklıyor.
BBC'nin haberine göre, Hindu Din İşleri Bakanlığının önerdiği, birçok ılımlı Hindu grubun destek verdiği söylenen yasak, Sri Lanka hükümeti tarafından kabul edildi.
Nüfusun büyük bölümü Budist olan Sri Lanka'da bazı Hindular, tapınaklarda tanrıları için keçi, manda yavrusu ve tavuk kurban ediyordu.
Tapınaklarda hayvan kurban edilmesi, başta hayvan hakları savunucuları olmak üzere bazı kesimler tarafından eleştiriliyordu.
Yasağın, Sri Lanka'daki üçüncü büyük dini azınlık olan Müslümanların hayvan kurban etmesini kapsaması öngörülmüyor.
iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtımı başladı! İşte Apple'ın yeni İphone'u
Trump, ‘seçimlere müdahale’den sorumlu ülkelere yönelik yaptırım kararnamesine imza attı
Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti
ABD'den yeni hamle! Bu çağrıyı yaptılar
Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu
İstanbul'da terk edilen kadın intikamını sevgilisinin abisinin iş yerini kundaklayarak aldı!
Bundesliga'da Bayern Münih'in oynayacağı Hertha Berlin maçı Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle iptal edilebilir
Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim
Sivas'ta korkutan görüntü!
Bugün yaşadıkları hayatı kendileri bile tahmin edemedi! İşte Yeşilçam yıldızlarının yüreklere dokunan hikayesi
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum