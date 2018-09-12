Sri Lanka'da Hinduların tapınakta hayvan kurban etmesi yasaklanıyor

Sri Lanka hükümeti, Hindu tapınaklarında hayvan kurban edilmesini yasaklıyor.

BBC'nin haberine göre, Hindu Din İşleri Bakanlığının önerdiği, birçok ılımlı Hindu grubun destek verdiği söylenen yasak, Sri Lanka hükümeti tarafından kabul edildi.

Nüfusun büyük bölümü Budist olan Sri Lanka'da bazı Hindular, tapınaklarda tanrıları için keçi, manda yavrusu ve tavuk kurban ediyordu.

Tapınaklarda hayvan kurban edilmesi, başta hayvan hakları savunucuları olmak üzere bazı kesimler tarafından eleştiriliyordu.

Yasağın, Sri Lanka'daki üçüncü büyük dini azınlık olan Müslümanların hayvan kurban etmesini kapsaması öngörülmüyor.

