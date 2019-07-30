HABER

Sri Lanka'da istifa eden Müslüman bakanlar göreve döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 16:11 | Son Güncelleme

Sri Lanka'da istifa eden Müslüman bakanlar göreve döndü

KOLOMBO (AA) - Sri Lanka'da Paskalya günü düzenlenen ve 250'den fazla kişinin ölümüne sebep olan terör saldırılarının ardından istifa eden Müslüman bakanlardan 4'ü göreve döndü.

Sri Lanka Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, 4 bakanın pazartesi günü Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena'nın önünde yemin ederek görevlerine başladığı belirtildi.

Kabinedeki 9 Müslüman bakan ve yardımcıları, 3 Haziran'da saldırganlarla bağlantısı olmakla suçlanan Endüstri ve Ticaret Bakanı Bathiudeen Rishad'a destek vermek amacıyla toplu halde istifa etmişti.

Rishad, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 kişinin kendisine karşı 300 şikayet dilekçesi verdiğini, bu dilekçelerin çoğunun kıskançlıktan kaynaklandığını iddia etti.

Rishad, polise verdiği ifadede, teröristlerle hiçbir bağlantısının bulmadığını kaydetti.

- Sri Lanka'da terör saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında 3 ayrı kilise ile başkent Kolombo'daki 3 lüks otele bombalı saldırı düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala ve Dematogoda'da patlamalar olmuştu.

250'den fazla insanın öldüğü saldırıların ardından, ülkede azınlık olan Müslümanlara ait çok sayıda ev ve iş yeri ateşe verilmiş, Müslümanlar toplum içinde taciz edilmiş ve nefret söylemlerinin hedefi olmuştu.

Bir mahalle ayaklandı! Ellerine sopayı alıp sırayla nöbet tutuyorlarBir mahalle ayaklandı! Ellerine sopayı alıp sırayla nöbet tutuyorlar
Emekli özel harekatçılardan Anayasa Mahkemesi önünde protestoEmekli özel harekatçılardan Anayasa Mahkemesi önünde protesto
İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkili olduİstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka

En Çok Okunan Haberler

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Gara bölgesine hava harekatı

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı! Oğuz Haksever kimdir?

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Pençe Harekatı'nda son durum: Sayı 76'ya yükseldi

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

Kurban Bayramı tatili 9 gün olup uzadı mı? Berat Albayrak'tan açıklama!

Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.