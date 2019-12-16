HABER

Sri Lanka'da kaçırıldığını iddia eden İsviçre Büyükelçiliği çalışanı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 22:49 | Son Güncelleme

25 Kasım'da kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını, cinsel saldırıya uğradığını ve büyükelçilikle ilgili bilgi vermeye zorlandığını ileri süren İsviçre Büyükelçiliği yerel çalışanı Gania Banister Francis, "adli makamlara uydurma deliller sunmak ve Sri Lanka hükümetine karşı düşmanlık yaratmaya çalışmakla" suçlandı

KOLOMBO (AA) - Sri Lanka'da kaçırıldığını, cinsel saldırıya uğradığını ve bilgi vermeye zorlandığını iddia eden İsviçre Büyükelçiliği çalışanı tutuklandı.

Sri Lanka Başsavcılığı, İsviçre Büyükelçiliği yerel çalışanı Gania Banister Francis hakkında "adli makamlara uydurma deliller sunma ve Sri Lanka hükümetine karşı düşmanlık yaratmaya çalışma" suçlamalarıyla tutuklama kararı çıkardı.

Francis tutuklanırken, İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sri Lanka yönetimine "ulusal hukuk ve uluslararası standartlara" bağlı kalması çağrısında bulunuldu.

Sri Lanka vatandaşı Gania Banister Francis, 25 Kasım'da kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını, cinsel saldırıya uğradığını ve büyükelçilikle ilgili bilgi vermeye zorlandığını ileri sürmüştü.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, olayı "çok ciddi ve kabul edilemez bir saldırı" olarak nitelendirmiş ve Sri Lanka Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırarak konuyla ilgili soruşturma açılması talebinde bulunmuştu.

Sri Lanka hükümeti, müfettişler tarafından toplanan delillerin, kadının iddialarıyla örtüşmediğini bildirmiş, Francis, ifade vermek için Sri Lanka Cezai Soruşturma Dairesine çağrılmış, sağlık taramasından ve psikiyatrik incelemeden geçirilmişti.

Kolombo yönetimi, Büyükelçiliğin Francis ve ailesini İsviçre'ye götürme talebini de reddetmişti.

- Cumhurbaşkanına "beyaz kamyonet" suçlaması

Sri Lanka'da Gotabaya Rajapaksa'nın 16 Kasım'da cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından kardeşi Mahinda Rajapaksa'nın ülkeyi yönettiği 2005-2015 döneminde gazetecileri ve aktivistleri hedef alan adam kaçırma, işkence ve ortadan kaybolma iddialarını soruşturan Sri Lankalı polis başmüfettişi Nishantha Silva ailesiyle İsviçre'ye kaçmıştı.

Rajapaksa'nın 22 Kasım'da geçici başbakan olarak atadığı kardeşi ve eski Cumhurbaşkanı Mahinda Rajapaksa'nın iktidarı, özellikle gazetecilerin öldürüldüğü, kaçırıldığı ve taciz edildiği "kara bir dönem" olarak adlandırılıyor.

Kardeşinin cumhurbaşkanlığı döneminde savunma bakanı olan Gotabaya Rajapaksa da gazetecileri ve diğer muhalifleri kaçıran "beyaz kamyonet" biriminin arkasındaki kişi olmakla suçlanıyor.

PARTNERMetin Hara'ya büyük şok! 6 ay hapsi isteniyor...Metin Hara'ya büyük şok! 6 ay hapsi isteniyor...
Elektrikli sobadan çıkan yangın evi küle çevirdiElektrikli sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi
Gediz’de otomobil at arabasına çarptı: 1 ölüGediz’de otomobil at arabasına çarptı: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gania Banister Francis İsviçre Büyükelçiliği Sri Lanka

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi duyurmuştu!

Erdoğan müjdeyi duyurmuştu!

Bakan Kasapoğlu şaşıp kaldı! Masasına bırakıp gitti

Bakan Kasapoğlu şaşıp kaldı! Masasına bırakıp gitti

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Tarihi anlaşma TBMM'de kabul edildi

Tarihi anlaşma TBMM'de kabul edildi

'MEB 830 Suriyeli öğretmen atadı' iddialarına yanıt!

'MEB 830 Suriyeli öğretmen atadı' iddialarına yanıt!

HDP’li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi

HDP’li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kütahya’nın Simav ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 3,2 şiddetinde salladı

16 Aralık 2019 On Numara çekiliş sonuçları!

İşte On Numara'da kazandıran numaralar

Şehirleri esir aldı! Görüş mesafesi 15 metreye düştü

Şehirleri esir aldı! Görüş mesafesi 15 metreye düştü

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Melen Barajı açıklaması!

Bakan Pakdemirli'den Melen Barajı açıklaması!

İçişleri Bakanlığı: Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sınır dışı edildi

'MEB 830 Suriyeli öğretmen atadı' iddialarına yanıt!

'MEB 830 Suriyeli öğretmen atadı' iddialarına yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.