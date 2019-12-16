Sri Lanka'da kaçırıldığını iddia eden İsviçre Büyükelçiliği çalışanı tutuklandı

KOLOMBO (AA) - Sri Lanka'da kaçırıldığını, cinsel saldırıya uğradığını ve bilgi vermeye zorlandığını iddia eden İsviçre Büyükelçiliği çalışanı tutuklandı.

Sri Lanka Başsavcılığı, İsviçre Büyükelçiliği yerel çalışanı Gania Banister Francis hakkında "adli makamlara uydurma deliller sunma ve Sri Lanka hükümetine karşı düşmanlık yaratmaya çalışma" suçlamalarıyla tutuklama kararı çıkardı.

Francis tutuklanırken, İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sri Lanka yönetimine "ulusal hukuk ve uluslararası standartlara" bağlı kalması çağrısında bulunuldu.

Sri Lanka vatandaşı Gania Banister Francis, 25 Kasım'da kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını, cinsel saldırıya uğradığını ve büyükelçilikle ilgili bilgi vermeye zorlandığını ileri sürmüştü.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, olayı "çok ciddi ve kabul edilemez bir saldırı" olarak nitelendirmiş ve Sri Lanka Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırarak konuyla ilgili soruşturma açılması talebinde bulunmuştu.

Sri Lanka hükümeti, müfettişler tarafından toplanan delillerin, kadının iddialarıyla örtüşmediğini bildirmiş, Francis, ifade vermek için Sri Lanka Cezai Soruşturma Dairesine çağrılmış, sağlık taramasından ve psikiyatrik incelemeden geçirilmişti.