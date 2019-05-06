Sri Lanka'da kesici aletler polise teslim ediliyor

Sri Lanka'da geçen ay Paskalya gününde düzenlenen terör saldırılarının ardından halk polisin çağrısı üzerine hafta sonundan bu yana kesici aletleri teslim ediyor.

Şinhua ajansının haberine göre, Sri Lanka polisinden yapılan açıklamada, 21 Nisan'daki saldırıların ardından ülke genelinde düzenlenen baskınlar sırasında kılıç, günlük kullanıma uygun olmayan bıçak ve hançer gibi aletlerin ele geçirildiği, bu tür kesici aletlerin polise hafta sonunda teslim edilmesi için halka çağrı yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, polisin kesici aletleri kabul etmeyi bugün ve yarın da sürdüreceği duyuruldu.

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Yetkililer, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

