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Sri Lanka'da kilise ve otellere saldırılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 19:21 | Son Güncelleme

Saldırıda hayatını kaybeden mühendis Yiğit Ali Çavuş'un babası Mehmet Çavuş: - "Pırıl pırıl bir çocuktu, İTÜ'yü onur derecesiyle bitirdi, iki dil biliyordu. Ülkesi için başarılı bir çocuktu, yani böyle insanlara nasıl kıyıyorlar"

İSTANBUL (AA) - Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda hayatını kaybeden Yiğit Ali Çavuş'un babası Mehmet Çavuş, "Pırıl pırıl bir çocuktu, İTÜ'yü onur derecesiyle bitirdi, iki dil biliyordu. Ülkesi için başarılı bir çocuktu, yani böyle insanlara nasıl kıyıyorlar." dedi.

Çavuş'un vefat haberi, Kadıköy'de yaşayan ailesine ulaştı. Büyük üzüntü yaşayan aileyi yakınları teskin etmeye çalışıyor.

Baba Mehmet Çavuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun özel bir şirkette mühendis olarak görev yaptığını söyledi.

Oğlunun sabah arkadaşıyla kahvaltıya gittiği sırada saldırıların gerçekleştiğini dile getiren Çavuş, "Pırıl pırıl bir çocuktu, İTÜ'yü onur derecesiyle bitirdi, iki dil biliyordu. Ülkesi için başarılı bir çocuktu, yani böyle insanlara nasıl kıyıyorlar." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun aradığını dile getiren Çavuş, gerekli talimatları verdiğini ve cenazenin en kısa sürede Türkiye'ye getirileceğini söylediğini aktardı.

Sri Lanka'da kilise ve otellere yönelik saldırılarda Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş yaşamını yitirmişti.

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