COLOMBO (AA) - Sri Lanka'da mahkeme, 21 Nisan'da 27 kişinin ölümüne neden olan intihar bombacısının ceset kalıntılarının defnedildiği halk mezarından çıkarılmasına karar verdi.

Polis Sözcüsü Ruwan Gunasekare'nin yaptığı açıklamaya göre, mahkeme, Batticaloa'daki Kalliyankadu halk mezarlığına gömülen bombacının kalıntılarının defnedildiği yerden çıkarılmasını ve belirlenecek başka bir yere gömülmesini istedi.

İntihar bombacısının ceset kalıntıları yeni mezar yeri belirlenene kadar devlet hastanesi morgunda ve polis koruması altında tutulacak.

Aralarında saldırılarda hayatını kaybeden kurbanların yakınlarının da bulunduğu yüzlerce kişi, intihar bombacısının halk mezarlığına defnedilmesini protesto ederek, gösteri düzenlemişti.

Batticaloa'daki Siyon kilisesine saldıran intihar bombacısı, 27 kişinin ölümüne, 70'den fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

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Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.