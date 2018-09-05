Sri Lanka'da muhalefet hükümetin istifasını talep etti

COLOMBO (AA) - Sri Lanka'da muhalefetin on binlerce destekçisi, hükümetin istifası talebiyle yürüyüş yaptı.

Eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa yanlısı on binlerce kişi, başkent Colombo'da toplanarak yolsuzluk ve ulusal varlıkları yabancılara satmakla suçladığı hükümetin istifasını talep etti.

Başkentin çeşitli yollarından slogan atarak yürüyen göstericiler, devlet başkanlığı binası yakınlarındaki ana yolda oturma eylemi başlattı.

Muhalif siyasetçi Prasanna Ranathunga, hükümetin 3 yıl önce iktidara geldiğinde pek çok sözler verdiğini söyleyerek "Hükümet, halka verilen sözleri yerine getirmeyi başaramadı. Bunun yerine yetersizlik ve görevi kötüye kullanmaya bağlı olarak halkın üzerine yük bindirdi." dedi.

Hükümeti halkın hoşnutsuzluğunu ve hayal kırıklığını anlamamakla suçlayan Ranathunga, "İnsanlar, öfkelerini hükümetin duyacağı şekilde ifade etmeli. Biz de bugün bunun için toplandık." ifadesine yer verdi.

Bu arada ülkedeki 30 yıllık iç savaşa 200'da son veren ve 2014'teki seçimlere kadar 10 yıl iktidarda bulunan eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa, çeşitli savaş suçları, azınlıklara baskı ve yolsuzluklarla itham ediliyor.

Sri Lanka'daki iç savaş, hükümet güçlerinin Tamil Kaplanları'nı yenmesiyle 2009'da sona ermişti.

