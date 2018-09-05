HABER

Sri Lanka'da muhalefet hükümetin istifasını talep etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 18:44 | Son Güncelleme

Sri Lanka'da muhalefet hükümetin istifasını talep etti

COLOMBO (AA) - Sri Lanka'da muhalefetin on binlerce destekçisi, hükümetin istifası talebiyle yürüyüş yaptı.

Eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa yanlısı on binlerce kişi, başkent Colombo'da toplanarak yolsuzluk ve ulusal varlıkları yabancılara satmakla suçladığı hükümetin istifasını talep etti.

Başkentin çeşitli yollarından slogan atarak yürüyen göstericiler, devlet başkanlığı binası yakınlarındaki ana yolda oturma eylemi başlattı.

Muhalif siyasetçi Prasanna Ranathunga, hükümetin 3 yıl önce iktidara geldiğinde pek çok sözler verdiğini söyleyerek "Hükümet, halka verilen sözleri yerine getirmeyi başaramadı. Bunun yerine yetersizlik ve görevi kötüye kullanmaya bağlı olarak halkın üzerine yük bindirdi." dedi.

Hükümeti halkın hoşnutsuzluğunu ve hayal kırıklığını anlamamakla suçlayan Ranathunga, "İnsanlar, öfkelerini hükümetin duyacağı şekilde ifade etmeli. Biz de bugün bunun için toplandık." ifadesine yer verdi.

Bu arada ülkedeki 30 yıllık iç savaşa 200'da son veren ve 2014'teki seçimlere kadar 10 yıl iktidarda bulunan eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa, çeşitli savaş suçları, azınlıklara baskı ve yolsuzluklarla itham ediliyor.

Sri Lanka'daki iç savaş, hükümet güçlerinin Tamil Kaplanları'nı yenmesiyle 2009'da sona ermişti.

PARTNERBütün işe sırtlan bozdu! Bakın neler oldu!Bütün işe sırtlan bozdu! Bakın neler oldu!
Hayali deniz subayı olmaktı, lösemiye yenik düştüHayali deniz subayı olmaktı, lösemiye yenik düştü
İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mahinda Rajapaksa Sri Lanka

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

KKTC’de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar

KKTC’de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar

Diğer Haberler
Mardin'de dev terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Mardin'de dev terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Brunson davasına bakan savcı değişti

Brunson davasına bakan savcı değişti

Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi

Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi

İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!

İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!

Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.