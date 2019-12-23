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Sri Lanka'da muhalefet milletvekillleri ve destekçileri, eski bakanın gözaltına alınmasını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 19:35 | Son Güncelleme

Sri Lanka'da muhalefet milletvekillleri ve destekçileri, eski bakanın gözaltına alınmasını protesto etti

KOLOMBO (AA) - Sri Lanka'da eski bakanlardan Patali Champika Ranawaka'nın, 2016'da bir gencin ağır yaralanmasına sebebiyet veren trafik kazası nedeniyle geçen hafta gözaltına alınması, muhalefet milletvekilleri ve destekçileri tarafından protesto edildi.

Başkent Kolombo'da toplanan yaklaşık 200 muhalefet milletvekili ve destekçisi, taşıdıkları meşale ve mumlarla, geçen hafta soruşturulmak üzere başsavcının talimatıyla gözaltına alınan Ranawaka'nın serbest bırakılmasını talep etti.

Muhalefet milletvekili Akila Viraj Kariyawasam, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'dan önceki hükümette şehircilik bakanlığı görevini yürüten Ranawaka'nın gözaltına alınmasının "siyasi amaçlı" olduğunu söyledi.

Kariyawasam, "Hükümetin, muhalif siyasetçilerin peşine düşme girişimlerine karşı mücadele edeceğiz. Halkı sokaklara çıkaracağız ve bu hükümete karşı mücadele edeceğiz." dedi.

Başsavcılık sözcüsü Nishara Jayarate, 18 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Ranawaka'nın, trafikte acele ve ihmalkar davranarak ölümcül yaralanmaya sebep olduğu ve kazanın ardından sürücü değiştirerek kazayı yapan kendisi olduğu halde başkasını suçu üstlenmeye yönelttiği şüphesiyle gözaltına alındığını belirtmişti.

Ranawaka, kaza esnasında araçta olmadığını savunmuş ve kazayla ilgili davada, şoförüne verilen para cezasıyla uzlaşmaya varıldığını ancak yeni hükümetin, "siyasi intikam için davayı yeniden açtığını" söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Patali Champika Ranawaka Sri Lanka

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