Sri Lanka'da Müslüman bakanlar istifa etti

Sri Lanka'da Müslüman bakanlar toplu şekilde istifalarını verdi.

Ülke basınında yer alan habere göre, 9 Müslüman bakan ve bakan yardımcıları, Sri Lanka'da Paskalya günü düzenlenen ve 250'den fazla kişinin ölümüne sebep olan terör saldırılarının ardından, hükümetin Müslümanların güvenliğini sağlamada başarısız olduğu gerekçesiyle istifa etti.

İstifa eden bakanlardan Şehir Planlama Bakanı Rauf Hakem, basına yaptığı açıklamada, hükümetin, masum vatandaşların nefret suçlarından korunması, ülkede kanun ve nizamın sağlanması için kararlı şekilde hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Ülkesinin itibarının korunması adına istifa ettiğini söyleyen Hakem, Sri Lanka halkının iyiliği için bu kararı aldığını belirtti.

"Sri Lanka'da yeniden uyum ve barışın hakim olmasını istiyoruz." ifadesini kullanan Hakem, saldırılarla ilgili soruşturmanın düzgün şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Bakanlar, parlamento üyesi olarak hükümeti desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

- Müslümanlara yönelik saldırılar