Sri Lanka'da Müslüman seçmenleri taşıyan bir otobüs silahlı saldırıya uğradı

COLOMBO (AA) - Sri Lanka'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminde oy verme işlemi başlamadan önce Müslüman seçmenleri taşıyan bir otobüs taşlı ve silahlı saldırıya uğradı.

Seçim Şiddeti İzleme Merkezi sözcüsü Manjula Gajanayake, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde Müslüman seçmenleri taşıyan otobüsün önünün lastik yakılarak kesildiğini ve otobüse ateş açıldığını belirtti.

Gajanayake, ölen ya da yaralanan olmayan saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Oy verme işleminin yerel saatle 07.00'de başladığı Sri Lanka'da, 16 milyon seçmen devlet başkanını 35 aday arasından belirleyecek.

- Seçimin öne çıkan adayları

Sri Lanka Halk Cephesi (SLPP) adayı eski Savunma Bakanı Gotabaya Rajapaksa ile Ulusal Birlik Partisi (UNP) adayı Bayındırlık, İskan Bakanı Sajith Premadasa seçimin en iddialı adayları olarak görülüyor.

Tamil ayrılıkçılarıyla mücadelede önemli görevler üstlenmiş emekli asker Gotabaya Rajapaksa, ulusal güvenlik konusunu kampanyasının merkezine yerleştirirken, Sajith Premadasa ise ekonomik sorunlar ve toplumsal refahın ve uyumun geliştirilmesine vurgu yapıyor.