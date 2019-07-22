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Sri Lanka'da olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 20:06 | Son Güncelleme

Sri Lanka'da olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı

KOLOMBO (AA) - Sri Lanka'da 21 Nisan'da Paskalya gününde yaşanan terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı.

Ülkede yayımlanan hükümet kararıyla, nisandan bu yana devam eden olağanüstü halin bir ay daha uzatıldığı açıklandı.

Konuya dair açıklama yapan Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena, olağanüstü halin uzatılması kararının "kamu düzeninin korunması ve toplumsal hayat için gerekli hizmetlerin düzgün şekilde yürütülmesi" amacıyla alındığını belirtti.

Ülkede olağanüstü hal ilk olarak terör saldırılarının ardından 2 ay süreyle ilan edilmiş, 22 Haziran'da bir aylığına uzatılmıştı.

- Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Yetkililer, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Olağanüstü Hal Sri Lanka Sri Lanka'daki terör saldırıları

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