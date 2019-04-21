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Sri Lanka’da ölen mühendisin baba ocağına ateş düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 19:23 | Son Güncelleme

Sri Lanka’da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk mühendisin acı haberi memleketleri Adıyaman’a ulaştı.Sri Lanka’nda kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda 2’si Türk mühendis olmak üzere 207 kişi hayatını kaybetti.

Sri Lanka’da ölen mühendisin baba ocağına ateş düştü

Sri Lanka’da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk mühendisin acı haberi memleketleri Adıyaman’a ulaştı.
Sri Lanka’nda kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda 2’si Türk mühendis olmak üzere 207 kişi hayatını kaybetti. Başkent Colombo’da hayatını kaybeden ve Adıyaman nüfusuna kayıtlı olan İnşaat Mühendisi Yiğit Ali Çavuş (25) ve Elektrik Elektronik Mühendisi Serhan Selçuk Nariçi’nin (34) ailelerine acı haber Dışişleri Bakanlığı tarafından haber verildi.
İnşaat Mühendisi Yiğit Ali Çavuş’un ailesinin İstanbul’da, Elektrik Elektronik Mühendisi Serhan Selçuk Nariçi’nin ise Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki ailesine bilgi verildi.
Elektrik Elektronik Mühendisi Serhan Selçuk Nariçi’nin Gölbaşı ilçesindeki baba ocağına acı haberin verilmesinin ardından Türk bayrağı asıldı. Baba Mehmet Nariçi ve anne Gönül Nariçi çocuklarının ölüm haberi aldıktan sonra yıkıldı. Acılı baba Mehmet Nariçi, oğlunun Türkiye saatiyle sabah 05.30’da ‘günaydın’ mesajı attığını, saldırıyı televizyonda duyduktan sonra defalarca aramasına rağmen ulaşamadığını belirterek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kendisini arayarak ölüm haberini verdiğini söyledi.
Anne Gönül Nariçi ise, oğlunu 6 ay önce gördüğünü ve telefonda sürekli görüştüklerini ifade etti. Ağabeyi Oğuz Nariçi ise, televizyonda olayı duyunca şirketi ve konsolosluğu aradıklarını ve kardeşinin restoranda yemek yerken olayın gerçekleştiğini kaydetti.

Sri Lanka’da ölen mühendisin baba ocağına ateş düştü

Sri Lanka’da ölen mühendisin baba ocağına ateş düştü

Sri Lanka’da ölen mühendisin baba ocağına ateş düştü

Sri Lanka’da ölen mühendisin baba ocağına ateş düştü

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