Sri Lanka'da ölen Türk mühendisin evinde yas (EK

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) Sri Lanka'da terör saldırıları sırasında hayatını kaybeden Türk mühendis Yiğit Ali Çavuş'un Kadıköy'deki evinde yas var. Baba Mehmet Çavuş, "Çok başarılı bir çocuktu, pırıl pırıl bir çocuktu. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni onur öğrencisi olarak bitirdi" dedi.

Yiğit Ali Çavuş (27), 2 yıldır çalıştığı Sri Lanka'da terör saldırıları sırasında hayatını kaybetti. Çavuş'un Kadıköy'deki evine Türk bayrağı asıldı. Baba Mehmet Çavuş, “Acı haberi, televizyon ekranlarında 'Sri Lanka'da patlama var' diye alt yazı geçince aldım. Oğlum 2 yıldır orada bir firmanın mühendisi olarak çalışıyor. Ulaşmaya çalıştım, ama bir türlü ulaşamadım. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nı aradım. Gerekli bilgileri verdim. Yetkili firmayla görüşmelerimiz oldu. Maalesef çocuğumuzun acı haberini verdiler. Çok başarılı bir çocuktu, pırıl pırıl bir çocuktu. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni onur öğrencisi olarak bitirdi. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın" dedi.

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