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Sri Lanka'da olumsuz hava şartları nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 09:58 | Son Güncelleme

Ülkede etkili olan kuvvetli rüzgar ve aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 6'ya çıktı - Şiddetli yağışlardan en az 8 bin kişi etkilendi

Sri Lanka'da olumsuz hava şartları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Şinhua'da yer alan habere göre, Sri Lanka Afet Yönetim Merkezinden (DMC) yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli kesimlerinde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nuwera Eliya, Puttalam, Kurunegala ve Gampaha bölgelerinde şiddetli yağışlardan en az 8 bin kişinin etkilendiği belirtilen açıklamada, bin 600 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.

Kegalle kasabası, Kurunegala ve Ratnapura şehirlerinde heyelan riski uyarısı yapıldı.

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