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Sri Lanka'da olumsuz hava şartları sonucu 5 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 17:34 | Son Güncelleme

Sri Lanka'da olumsuz hava şartları sonucu 5 kişi öldü

Sri Lanka'da olumsuz hava şartları sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Sri Lanka Afet Yönetim Merkezinden (DMC) yapılan açıklamada, hafta sonu ülkenin çeşitli kesimlerinde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kötü hava koşullarına bağlı ölümlerden dördü Badulla, biri Rathnapura bölgesinde meydana geldi.

On bölgede olumsuz hava şartlarından 5 bin 660 kişi etkilendi. 26 evin tamamen, 671 evin kısmen yıkıldığı bu bölgelerden 500'den fazla kişi tahliye edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka şiddetli yağışlar

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